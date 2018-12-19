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Endişeli bekleyiş; İnternet fiyatları kabusumuz mu? olacak
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Endişeli bekleyiş; İnternet fiyatları kabusumuz mu? olacak

Artık günlük hayatımızın vazgeçilmezi durumuna gelen internet bağlantılarına yılbaşından sonra yüzde yüz oranında zam geleceği haberleri vatandaşlar arasında büyük bir tedirginlik yaşatıyor.

Artık günlük hayatımızın vazgeçilmezi durumuna gelen internet bağlantılarına yılbaşından sonra yüzde yüz oranında zam geleceği haberleri vatandaşlar arasında büyük bir tedirginlik yaşatıyor.

ADİL KULLANIM MUAMMASI

Adil Kullanım Kotasını kaldırıp tarifelere yüzde yüz zam yapan Türk Telekom, toptan hat kiralama bedelini de yüzde 66 arttırdı. Türk Telekomdan hizmet alan diğer operatörlerin ise zamları yeni yıl tarifelerine yüzde 100'den daha fazla yansıtmasından korkuluyor.

TELEKOM ZAM YAPTI

Adil Kullanım Kotasız internet paketlerine geçen hafta yüzde 100'ün üzerinde zam yapan Türk Telekom, diğer operatörlere sunduğu toptan hat kiralama bedelini de yüzde 66 arttırdı. Türk Telekom'un yeni tarife bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından onaylanması halinde, diğer operatörler de artan maliyetlerini vatandaşların faturalarına yansıtacak.

VATANDAŞ ENDİŞELİ 

 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşların üstene üstlük artık günlük hayatının vazgeçilmesi durumuna gelen internete yansıtılacak bu zamlar karşısında kara kara düşündüğü bir gerçek.

YENİ YILDA TARİFELER VATANDAŞIN KABUSU MU? OLACAK

Yılbaşı sonrasında beklenen büyük zamlar şimdiden vatandaşın kabusu oldu. İnternet servis sağlayıcı şirketlerin bu zamların piyasa yapısını değiştirmesinden endişe ettiğini ifade eden bir yetkili Türk Telekom'un yeni hat kiralama bedellerini eski müşterileri için düşük hızda yüzde 66, yüksek hızda ise yüzde 4,6 arttırdığına dikkat çekti.

SERVİS SAĞLAYICILAR DA NASİBİNİ ALDI

Yeni yılda tarifelerin üzerine vergileride ekleyince yapacakları zamların yüzde yüzü aşacağını ifade eden yetkili: " Ahternatif operatörün 16 Mbps hızındaki internet için KDV dahil Türk Telekom'a vereceği para 43 TL civarında, Satarken hiç kar etmese, başka bir hiç bir masrafı olmasa bile 58 TL'ye satması gerekiyor. Ancak satış destek, altyapı masraflarını ve yüzde 25.5 KDV ve Özel İletişim Vergisi'nin koyarsanız vatandaşa satışı 80 TL'yi bulur. Bu da yüzde 86 zam demek" şeklinde konuştu. Vergisi'ni koyarsanız vatandaşa satışı 80 TL'yi bulur. Bu da yüzde 86 zam demek” dedi.


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