En mutlu ülke neresi?

Raporlar, bir ülkenin mutluluk seviyesini ölçmek için çeşitli faktörleri dikkate alır, bunlar arasında gelir düzeyi, sosyal destek, özgürlük, sağlık, cömertlik, güvenlik, ve diğer sosyal ve ekonomik faktörler bulunur.

Farklı yıllarda ve farklı araştırma yöntemleriyle yapılan raporlarda değişiklikler olabilir, ancak genellikle Kuzey Avrupa ülkeleri (Finlandiya, Danimarka, İsviçre, İzlanda, Norveç) ve bazı diğer ülkeler (Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya, İsveç) en mutlu ülkeler olarak sıkça öne çıkar.

Bu değerlendirmelerde mutluluğun tarifi ve ölçümü subjektif olduğu için, bir ülkenin "en mutlu" olarak nitelendirilmesi, farklı faktörleri ve insanların genel yaşam memnuniyetini kapsayan geniş bir kriter setine dayanmaktadır. Mutluluk algısı kişisel ve kültürel farklılıklara göre değişebilir, bu nedenle farklı insan grupları ve araştırmalar farklı sonuçlar ortaya koyabilir.