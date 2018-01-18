Emzirmek anne sağlığı içinde şart

Uzmanlar anne sütünün yalnızca bebek için değil aynı zamanda kadın sağlığı açısından da büyük önem taşıdığının altını çiziyor. Doğum sonrasında gelişen depresyondan, rahim sağlığı sorunlarına kadar pek çok konunun emzirmekle ortadan kalkacağını dile getiren uzmanlar, emzirmenin ayrıca meme kanseri riskini de azalttığını paylaşıyor.

İngiliz bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda, bir yıl süre ile emzirmenin meme kanseri riskini %4,3 azalttığını gözlemlendi. Ayrıca memede süt birikiminden dolayı oluşan komplikasyonları ortadan kalktığını kaydeden uzmanlar, emzirmenin doğum sonrasında rahmin toparlanmasını sağladığını kaydediyor.

Emzirme sırasında salgılanan oksitosin hormonu rahim yenilenmesini sağladığından, rahmin doğum öncesi haline dönmesini hızlandırır. Rahmin eski haline çabuk dönmesi beraberinde loğusalık kanamalarında azalmayı sağlar.

Annelere kilo vermede yardımcı olur. Emzirme sırasında bazal metabolizma hızı normal dönemden daha fazladır. Bu da kilo vermeye yardımcı olur.

Uykuya dalmayı kolaylaştırır.

Annede olası görülebilecek yumurtalık kanseri riskini düşürür.

Şeker hastası annenin günlük insülin ihtiyacını azaltır.

Emziren annelerde romatizmal hastalıklara yakalanma riski daha azdır.

İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre; uzun süre emziren anneler, menapoz döneminden sonra daha az romatizmal hastalıklar yaşıyorlar. 18 bin kadın arasında yapılan araştırmada bebeklerini 13 aydan fazla emziren kadınlarda, hiç emzirmeyen kadınlara göre eklem romatizması yarı yarıya daha az.

Emzirmek anneleri anemi riskinden korur. Emziren annelerin loğusalık döneminde kanamaları daha az olacağından ve emzirme döneminde adet görmeleri geciktiğinden, demir eksikliğine bağlı kansızlık oluşması azalır.