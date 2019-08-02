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Emre Mor resmen KAP'ta!
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Emre Mor resmen KAP'ta!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Emre Mor'u resmen KAP'a bildirdi. Emre Mor'un satın alma opsiyonunun 8 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, Emre Mor'u resmen KAP'a bildirdi. Emre Mor'un satın alma opsiyonunun 8 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Emre Mor ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin KAP'a gönderdiği bildirim şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 725.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"


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