Ünlü oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti'den Kadıköy belediye başkan adayı oldu. 2'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayı İYİ Parti tarafından resmen açıklandı.

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart Yerel Seçimleri için Afyonkarahisar, Amasya, Bursa, Erzurum, Hakkari, Isparta, İstanbul, Kütahya, Mersin, Rize, Tokat, Yalova, Yozgat, Sinop, Şanlıurfa, Trabzon, Tunceli, Konya, Kırklareli, Zonguldak, Ordu, Mardin ve Tokat'taki toplam 32 ilçe, 24 belde belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşıldı.

Emre Kınay Aday Oldu

Son açıklamada, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde oyuncu Emre Kınay, Beşiktaş ilçesinde Affan Keçeci'nin belediye başkan adayı olduğu ifade edildi.