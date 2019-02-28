Emre Aşık'tan eşine yeni bir dava daha

Eski oyuncu Emre Aşık, geçtiğimiz günler içerisinde eğlence mekanında bir adamla samimi bir şekilde eğlenirken görüntülenen Yağmur Aşık'a açtığı boşanma davasının ardından hakkında yeni bir dava daha açtı.

Boşanma davası açan eski milli futbolcu Emre Aşık, 7 yıllık eşinin kendisini tehdit ettiğini söyledi. Mahkeme, Emre Aşık'a 1 ay süreyle koruma kararı verirken dilekçede yazanlar ise herkesi şoke etti. Boşanma davasından feragat etmelerinin ardından eşi Yağmur Aşık'ın geç saatlere kadar erkeklerle gezerek sabaha karşı eve alkollü geldiği de iddia edildi.

Yeni Bir Dava Daha

6 Şubat 2019 tarihinde davalı Yağmur Aşık'ın Etiler'de bir eğlence mekanına kalabalık arkadaş grubu ile gittiği ve dava dilekçesinde de bundan bahseden avukat Funda Sadıkahmet Alp mahkemeden gereğinin yapılmasını da istedi. Tarafların boşanmalarına, 3 çocuğun velayetinin de babaya verilmesinin dilekçede talep gördüğü de belirtildi.