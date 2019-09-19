Emre Akbaba idmanda

Süper Lig takımlarından Galatasaray'da ayağı kırılan Ekre Akbaba'nın idmanlara başladığı ifade edildi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sonlarında oynanan Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve aylardın sahalardan uzak kalan Emre Akbaba, bireysel çalışmalara başladı.

Çaykur Rizesporlu Samuido'nun müdahalesi sonrasında ayağı kırılan Emre Akbaba'nın rehabilitasyon tedavisi devam ederken, yıldız futbolcu Instagram'dan tek başına çalışmalara başladığı fotoğrafı yayınladı.

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, mayıs ayında 26 yaşındaki oyuncunun durumuna ilişkin GSTV'ye açıklamalarda bulunmuş ve Emre'nin sahalara en erken 1 yıl sonra dönebileceğini dile getirmişti.

2019-20 sezonunun neredeyse tamamını kaçırması ve ancak 2020-21 sezonunda sahalara dönmesi beklenen Emre'nin tedavisi devam ediyor.