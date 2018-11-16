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Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu

Ankara Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaattin Çakıcı ile bağlantılı olduğu tespit edilen 24 şüphelinin 11 farklı ildeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adı MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af talebi üzerine gündeme gelen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile irtibatlı olduğu tespit edilen çok sayıda kişinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Organiz Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri, 11 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonla Çakıcı ile bağlantılı olduğunu tespit ettiği 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çakıcı'ya bağlı grupların, Çakıcı'nın Kırıkkale Cezaevi'nden Sincan Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesinin ardından başkentte bir takım suç faaliyetlerinde bulunabileceği ihtimali bulunuyordu.

BİRÇOK ŞÜPHELİ ANKARA'DA TOPLANDI

K.A'nın, Çakıcı'yı cezaevinde defalarca ziyaret ettiği bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu kişiyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sırasında cezaevi civarında keşif yaptığı saptanan K.A'nın diğer illerden suç örgütü kurma, yağma, kasten adam öldürme, kumar oynanması için yer temin etme gibi suçlardan kaydı olan birçok şüpheliyi de Ankara'da topladığı belirlendi.

HÜCRE EVLERİ KİRALANDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip tarafından hareketleri adım adım takip edilen grubun, Çakıcı'nın talimatları doğrultusunda Ankara'da bir oluşuma gittiği ve örgüt üyelerinin kiralanan hücre evlerinde barındırıldığı ortaya çıktı. Sansasyonel eylem hazırlığındaki suç örgütünün, eleman, para ve silah temin etmeye çalıştıkları, bu amaçla bir de kumarhane açarak işlettikleri belirlendi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Şüphelilerin kimlik ve adres tespitlerinin yapılmasının ardından harekete geçen özel ekip, Ankara, Çorum, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Osmaniye, Uşak, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Ankara'daki 3 ev ile Maltepe GMK Bulvarı'ndaki bir otele düzenlenen operasyonlarda K.A'nın da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

BASKINLARDA ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin otelde düzenledikleri baskında silahlı çatışma çıkma olasılığı nedeniyle müşterileri güvenli bir noktada topladığı sonrasında şüphelileri yakaladığı öğrenildi. Şüphelilerle bir polis üniforması, 15 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği ve çeşitli çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi. Zanlıların, başta kumar ve haraç toplama olmak üzere illegal faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin ifadelerinin alınmaya başlandığı, firari zanlıların yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 


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