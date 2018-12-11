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Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Emniyet Müdürünü makamında şehit ettiler; 3 polis yaralı

Rize Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı düzenlendi. Aralarında İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin de olduğu 3 kişi yaralandı.Ancak hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Emniyet Müdürü Verdii tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Rize Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı düzenlendi. Aralarında İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin de olduğu 3 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Verdi'nin durumunun ağır olduğunu duyurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren polis memuru gözaltına alındı. 

3 KİŞİ YARALANDI

Rize Emniyet müdürlüğü'ndeki silahlı saldırıda, Emniyet Müdürü altuğ Verdi ve iki kişi yaralandı. alnınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü binasından duyulan silah sesleri üzerine çok sayıda ambulans bölgeye gönderildi. Binadan, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri binaya girdi. Polis, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS GÖNDERİLDİ

Silah sesleri sonrasında Rize Emniyet Müdürlüğü önüne bir çok ambulans gönderildi. Yaralılar olduğu şeklinde gelen bilgiler üzerine emniyet binasına gelen ambulanslar yaralıları hasteneye taşıdı.

YARALILAR AMELİYATA ALINDI
Silahlı saldırı sonrasında yetkililerden bilgi alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Olayın son derece üzücü olduğunu ve emniyet müdürü dahil diğer yaralıların ameliyata alındığını ve hastane yetkilerinin var güçleri ile yaralı güvenlik görevlilerini iyileştirmek için azami gayreti gösterdiklerini söyledi.


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