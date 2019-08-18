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Eminönü'nde temizlik çalışmaları başladı
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Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

Eminönü'nde temizlik çalışmaları başladı

İstanbul'un Eminönü ilçesinde dün yaşanan şiddetli yağış sonrasında temizlik ve onarım çalışmaları başladı.

İstanbul'un Eminönü ilçesinde dün yaşanan şiddetli yağış sonrasında temizlik ve onarım çalışmaları başladı.

İstanbul'da Eminönü alt geçit çarşısını şiddetli sağanakta su basmış ve çarşıdaki dükkanlarda büyük çaplı hasar meydana gelmişti. Bugün çarşı esnafının büyük bir bölümü iş yerlerinin kepenklerini ilk defa açabildi. Kepenklerin açılması ile karşılaşılan manzara zararın boyutlarını da gözler önüne serdi.

En çok zarar gören yerlerin başında gelen Eminönü'ndeki alt geçit çarşısında esnaf ve belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Suların tamamen kullanılamaz hale getirdiği eşyalar torbalara doldurulup çöp kamyonlarına taşındı. Bazı esnafın zarar gören mallarının arasından kurtarabildiği ayakkabıları alt geçidin merdivenlerine sererek kurutmaya çalıştığı görüldü. Esnafın çalışmalarını alt geçidin etrafına toplanan bazı vatandaşlar kameralarına kaydetti.

İş yerleri zarar gören esnaf dükkanlarını temizleyip kullanılabilir durumdaki mallarını tasnif ederken, belediye ekipleri ise çamurla dolan çarşıda temizlik çalışması yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerine Fatih Belediyesi ekipleri de destek veriyor. Bu arada, çocuk oyuncakları satan bir esnafın sudan zarar görmüş oyuncakları topladığı sırada yerde gördüğü Türk Bayrağı'nı kaldırıp dükkanına asması kameralara yansıdı.


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