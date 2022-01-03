Emekliye kötü haber; Ek zam yok!

2022 yılında verilmesi kararlaştırılan maaşlar ve zam oranları emeklilerde derin bir hayal kırıklığına yol açtı. Bozulan ekonomi ortamında ağır geçim sıkıntısı çeken milyonlarca emekli'ye resmi enflasyon oranının çok altında zam yapıldı.

EMEKLİ ENFLASYONUN ALTINDA EZİLDİ

Türk lirasının aşırı değer kaybı ve ekonomik dalgalanmalara maruz kalan milyonlarca emekli vatandaş son Bakanlar Kurulundan çıkan zam oranları karşısında beklentilerine ulaşamadılar. Pandemi döneminde iyice gerileyen geçim standartlarının iyileştirilmesi konusunda talepde bulunan emekliler TÜİK tarafından ilan edilen enflasyon oranının altında açıklanan zam oranları karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

TÜİK'İN RAKAMLARI KAFA KARIŞTIRDI

Geçtiğimiz yıl hemen hemen bütün ürün ve hizletlerde yüzde yüze varan artışlara rağmen ekonomik gelişmeler resmi rakamlara yeteri kadar yansımadı. Vatandaşlar çarşı pazar enflasyonunun resmi rakamlarda yer alan oranların çok üstünde seyrettiğini belirtiyorlar. TÜİK tarafından ilan edilen yüzde 36 enflasyon oranına göre tespit edilen yeni emekli maaşları zam oranı, işçiler için yüzde 25.5, memur emeklileri için ise 30.5 ortalamasını aşamadı. Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada emeklilere ek zam yapılmayacağı vurgulandı.

ERDOĞAN," YENİ ALT SINIR BELİRLEDİK"

Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimizin maaşlarında genel olarak enflasyon oranı kadar zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni alt sınır belirledik. Hiçbir emeklimiz yeni düzünlemeye göre ikibin beşyüz liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri binbeşyüz liradan başlayan bir milyon ikiyüzaltmışaltı bin emeklimizin maaşlarını ikibin besyüz liraya yükseltmiş oluyoruz" dedi.