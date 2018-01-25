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Ellerinize de estetik yaptırabilirsiniz
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Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

Ellerinize de estetik yaptırabilirsiniz

Pek çok kişinin vücudunda yaptırdığı estetik gençleştirme ameliyatlarında ellerini ihmal ettiğini hatırlatan uzmanlar, bu kişilerin ellerine bakıldığında yaşlarının net bir şekilde ortaya çıktığını dile getiriyor.

Uzmanlar yaşlanmanın ilk kendini gösterdiği yerlerden biri olan ellerin, yüzümüzdeki belirtilerden bile daha çok dikkat çekici olduğunu savunuyor.

Ciltteki zayıflama ve gevşeklik, yaşlılık veya güneş lekelerinin ellerimizi kötü bir hale getirdiğini paylaşan uzmanlar, el sırtındaki derinin, yüz derisinden çok daha ince olduğu için daha kolay yıprandığını işaret ediyor.

Pek çok kişinin vücudunda yaptırdığı estetik gençleştirme ameliyatlarında ellerini ihmal ettiğini hatırlatan uzmanlar, bu kişilerin ellerine bakıldığında yaşlarının net bir şekilde ortaya çıktığını dile getiriyor.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte modern plastik cerrahi yöntemlerinin uygulanması ile artık ellerde de gençleşmeyi sağlamak mümkün olduğunu hatırlatan uzmanlar, artık ellerinizi de güzelleştirmenin mümkün olduğunun altını çiziyor.

Ellerimiz yaşlanma belirtilerini en çok gösteren uzuvlarımızdır, çünkü güneş ışığı, travma gibi pek çok fazla dış etkene maruz kalır. Güneş ışınları ve yaşlanmanın etkisi ile el üzerinde kahverengi lekeler oluşur.

Ayrıca yaşlanma nedeniyle dokular zayıflayıp azaldığı için el derisi altındaki yağ dokusu eriyerek kemik yapıların ciltten daha belirgin olmasına neden olur.

Yaşlanmaya bağlı olarak dokularda kollajen liflerinde ve yağ dokusu miktarında azalma sonucu ciltte incelme, gevşeme, sarkma oluşur. Bu tüm dokularda olduğu gibi bu durum el cildi içinde geçerlidir.

Ciltte oluşan zayıflama ve gevşemeye bir de yıllarca güneş ışınlarına ve olumsuz etkilere sürekli maruz kalan el derisinde oluşan yaşlılık lekeleri veya güneş lekeleri denilen renkli lekeler eklenir. Eskiden yüz ve vücut estetiği yaptırmış hastalar da eller yaşı belli ederdi. Yeni uygulamalar ile bu durum sorun olmaktan çıkıyor.


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