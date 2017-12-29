Başrollerini Seda Kement ve Serkan Gürkan'ın paylaştığı, Elim Sende filminin çekimleri tamamlandı.Avantgarde Yapım'ın ilk filmi olan Elin Sende'nin senarist ve yönetmenliğini Banu Kaptanoğulları üstleniyor.

EFSANE İSİM EŞREF KOLÇAK

Romantik türdeki filmde 44. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde geçtiğimiz yaz kaybettiğimiz ünlü sanatçı Harun Kolçak'ın yerine ödülü alan Eşref Kolçak'ın da yer aldığı film Mart ayında vizyona girecek. Filmin oyuncu kadrosunda Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Belkıs Akçil, Tayfun Sav, Cüneyt Tek, Tuğba Özay, Seda Aktuğlu, Ramazan Cabalar, Destina Su Çare, Zeynep Tuggen Kuloğlu ve Erkan Çelik gibi bir çok ünlü isim bulunuyor.

BİR AŞK HİKAYESİ

Romantik türdeki filmin konusuna gelince, Birbirlerini ilk gördükleinde aşkın beyaz haline yakalanan Bulut ve Mavi'nin inişli çıkışlı, bir o kadar da aşk dolu hikayesi izleyenleri büyüleyecek. Aynı evin içinde iki okunmamış mektup..Birbirinden habsersiz iki aşık..Bulut geri geldiğinde Mavi'yi ne halde bulacaktı?!