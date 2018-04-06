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Elektronikte ihracat şampiyonluğunu Vestel göğüsledi
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Elektronikte ihracat şampiyonluğunu Vestel göğüsledi

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) 2017 yılı ihracat başarı ödülleri, sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yılda 10.7 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan Elektrik Elektronik ve Hizmet Sektörlerinde ihracat şampiyonluğunu Vestel alırken, ikinciliği Arçelik paylaştı.

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) 2017 yılı ihracat başarı ödülleri, sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yılda 10.7 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşan Elektrik Elektronik ve Hizmet Sektörlerinde ihracat şampiyonluğunu Vestel göğüsledi.

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İHRACATIN YILDIZLARI

Elektrik Elektronik ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirildiği toplantıya TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve sektör temsilcileri katıldı.

VESTEL EN ÇOK İHRACATI YAPAN ŞİRKET OLDU

Türkiye Genel Elektrik Elektronik sektöründe 2017 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci firma Arçelik olurken, üçüncülüğü BHS Ev Aletleri aldı.

BEYAZ EŞYADA ARÇELİK

Sektörün alt kategorilerinden olan Beyaz Eşya sektöründe en çok ihracat yapan firmalar sırasıyla Arçelik, BSH Ev Aletleri ve Vestel oldu. Diğer bir alt kategori olan Elektronik sektöründe en çok ihracat yapan firmalar ise Vestel, Arçelik ve E.G.O Elektirikli Aletler şeklinde sıralandı.

TESİSATÇILARDA ÖDÜLLENDİRİLDİ

 

Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları kategorisinde en çok ihracat gerçekleştiren firma Grid Solutions oldu. Aynı kategoride Siemens ikinci, ABB Elektrik ise üçüncülük ödülünü aldı.

Kablo sektörünün ihracat şampiyonu Nexans Türkiye oldu. Kablo sektöründe en çok ihracata imza atan ikinci firma Pamukkale Kablo, üçüncü firma ise Atom kablo oldu.

HİZMET SEKTÖRÜNDE THY

TET 2017 İhracat Başarı Ödülleri'nde hizmet sektöründe en çok ihracat gerçekleştiren firma Türk Hava Yolları (THY) oldu. İkincilik ödülü Pegasus Hava Taşımacılığı'na, üçüncülük ödülü ise TAV Havalimanları Holding'e verildi.

İHRACAT ŞAMPİYONU DİZİLER

TET bünyesinde bulunan hizmet sektörünün önemli ihracat kalemlerinden dizi ve kitap gibi kültürel hizmetler bu yıl dördüncü kez ödüllendirildi. Özellikle Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilen Türk dizileri gecede ödüllerine kavuştu.

MUHTEŞEM YÜZYIL HALA GÖZDE

 

Geçtiğmiz yılın ihracat şampiyonu dizisi Muhteşem Yüzyıl Kösem oldu. Fox Tv.'de yayınlanan başrollerini Metin Akdülger ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı dizinin yapımı TİMS Productions'a, dağıtımı ise Global Agency'ye ait Star Tv'de yayınlanan, Ay Yapım'ın iddialı dizilerinden Kara Sevda ikinci en çok ihraç edilen yapım oldu.

Başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan Atagül Doğulu'nun paylaştığı dizinin dağıtımı İnter Medya tarafından gerçekleştirildi.


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