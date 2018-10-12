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Elektronik cihaza bağımlı hastalara devletten fatura yardımı
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Ekonomi - - Editör: Sefa Koçak

Elektronik cihaza bağımlı hastalara devletten fatura yardımı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, elektonik cihaza bağımlı olan kronik hastalar için aylık 200 TL elektrik fatura yardımı yapılacağını duyurdu.

Devletten elektronik cihazlara bağımlı olarak hayatlarına devam etmek zorunda olan kronik hastalara 200 TL'ye kadar fatura yardımı geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, elektronik cihaza bağımlı kronik hastalar için 200 TL'ye kadar elektrik faturası yardımının yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, 100 günlük eylem planında yer alan uygulamanın hayata geçmesinin ardından, vatandaşların cihaza bağımlı olarak geçirdikleri her ay için ödeme yapılacağını ifade etti.

Elektrik Desteği Programı, önümüzdeki ay hayata geçiriliyor. Konuyla ilgili açıklamayı yapan Bakan Zehra Zümbüt Selçuk, 200 TL'ye kadar yapılacak olan elektrik faturası yardımının bir kereye mahsus olmadığını belirterek, başvuruların il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan yapılacağını açıkladı.

ELEKTRİK DESTEĞİ PROGRAMI KASIM AYI BAŞINDA BAŞLATILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 Günlük İcraat Programı'nda açıkladığı 'Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağına yönelik ihtiyaçlarının karşılanması'na yönelik çalışmaların sonuna gelindiğini açıkladı. Bakan Selçuk, "100 Günlük İcraat Programına uygun şekilde, Elektrik Desteği Programı Kasım ayı başında başlatılacak. Başvurular, il ve ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabilecek" dedi.

"CİHAZA BAĞIMLI ŞEKİLDE HAYATINI SÜRDÜREN HASTALAR FAYDALANACAK"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, Kasım ayında başlayacak Elektrik Desteği Yardım Programından; 3294 sayılı Kanun kapsamında muhtaç durumda olduğu tespit edilen ve 2828 sayılı Kanun kapsamında evde bakım yardımı almayan, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı şekilde hayatını sürdürmek durumunda kalan hastaların faydalanacağını söyledi.

"ELEKTRİK TÜKETİM DÜZEYİNE GÖRE AYLIK 200 TL'YE KADAR YARDIM YAPILACAK"

Bakan Selçuk, yardım programının Elektrik Tüketim Desteği, Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ve Birikmiş Elektrik Borcu Desteği olmak üzere üç bileşenden oluşacağını da kaydetti.

Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

"Elektrik Tüketim Desteği ile hak sahiplerinin konutlarına ait elektrik faturalarına destek olmak için kullanılan cihazın elektrik tüketim düzeyine göre aylık 200 TL'ye kadar yardım yapılacak. Kesintisiz Güç Kaynağı Desteği ile de hak sahiplerine kesintisiz güç kaynağı sağlanabilecek. Yardımın başladığı ilk ay, tek sefere mahsus olmak üzere hak sahibi hanelerin cihaza bağlanma tarihinden sonraki birikmiş elektrik borçları da ödenecektir."


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