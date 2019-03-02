Elektrikte çiftçiye yüzde 12 indirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere ve hayvancılık ile uğraşanlara müjde vererek tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirim ile elektrik kullanılabileceği belirtildi.

Memleketi Rize'de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşanlara müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvancılık, kümes hayvancılığı ve seracılık yapanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabileceğini söyleyerek yeni sondaj gemisi konusunda da olumlu haberler olduğunu söyledi.

Yeni Gemi Yavuz

Yeni geminin adının Yavuz olarak belirlendiğini dile getiren Erdoğan, "Yavuz kısa zamanda Akdeniz'de sondaj çalışmalarını başlatacak. Türkiye olarak Doğu Akdeniz'deki ve Karadeniz'deki doğalgaz ve petrol hatlarımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.