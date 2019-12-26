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Elektrik ve doğal gaz abonelik işlemleri e-Devlet'te
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Elektrik ve doğal gaz abonelik işlemleri e-Devlet'te

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, elektrik ve doğal gaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, elektrik ve doğal gaz abonelik, fesih ve sorgulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Elektrik ve doğal gaz aboneliğinde yeni dönem başladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, elektrik ve doğal gazda abonelik, fesih ve sorgulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

"Size güzel bir haberimiz var! Yıl bitmeden tüm Türkiye'de doğal gaz ve elektrik için abonelik, fesih ve sorgulama işlemleri Dijital Türkiye Portalinde."


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