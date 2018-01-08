Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Elektirikli araçlar için altyapıyı geliştirmek şart
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Elektirikli araçlar için altyapıyı geliştirmek şart

Türkiye’nin yenilenebilir enerji vizyonuMÜSİAD tarafından T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can’ın katılımlarıyla “Yenilenebilir Enerjide 2018 Trendleri” ana başlıklı konferans düzenlendi.Müstail Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Enerji Sektör Kurulu tarafından, “Yenilenebilir Enerjide 2018 Trendleri” ana başlık konferans düzenlendi. Toplantı MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, MÜSİİAD Enerji Sektör Kurulu Başkanı Dr. İzzet Alagöz ile T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can’ın katılımla

MÜSİAD tarafından T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can'ın katılımlarıyla  “Yenilenebilir Enerjide 2018 Trendleri” ana başlıklı konferans düzenlendi.

1515406930_IMG_0121

MÜSİAD KONUYU MASAYA YATIRDI

Müstail Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Enerji Sektör Kurulu tarafından, “Yenilenebilir Enerjide 2018 Trendleri” ana başlık konferans düzenlendi. Toplantı MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, MÜSİİAD Enerji Sektör Kurulu Başkanı Dr. İzzet Alagöz ile T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

1515406931_IMG_0249

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİNE DAHA ÇOK ÖNEM VERİLMELİ

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Türkiye'de Geliştirilmesini Amaçlıyoruz.

Konuşmasının başında Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarına değinen Can, ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin giderek arttığını ve bu kaynakların çoğalmasıyla elektirik üretiminin daha ucuz hale geldiğini belirtti.

YATIRIMLAR ARA VERMEDEN SÜRMELİ

 

Dünyada olduğu gibi Türrkiye'de de yenilenebilir enerji yatırımlarının konvansiyonel kaynaklara yapılan yatırımı geçtiğinin ifade eden Can, yenilenebilir enerji teknolojilerinin de Türkiye'de geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

TÜRKİYE'DE 3 MİLYONDAN FAZLA ELEKTİRİKLİ ARAÇ KULLANILACAK

Uluslararası Enerji Ajansının (İEA) 20140'ta dünyada 300 milyon elektirikli araç olacağını öngördüğünü ama birkaç hafta önce bu karamı 825 milyon olarak güncellediğini dile getiren Can, “Türkiye'de ise şu anda 500-600 bin elektirikli araç var.

400'e yakın şarj istasyonu var. Türkiye'de 2040'lara doğru giderken özellikle 2021 yılı sonrasında 3-5 milyon elektrikli araç kullanıldığını göreceğiz.

DOĞRU FİYATLANDIRMA POLİTİKASI

 

2021'de ilk yerli elektrikli araç piyasaya çıkacaksa 2020'den önce elektrik şarj istasyonu altyapısının oturtulmuş olması gerekiyor. Elektrikli araçların sayısı arttıkça dağıtım ve iletiş altyapısının yenilenmesi lazım.

Bu yenilenme özellikle, tüketimin maksimum olduğu yerlerden daha az olduğu yerlerde belli fiyatlandırma politikasıyla sağlanacak.

Burada, çatıdan elektriği üretip depolayarak tek başına ayakta duran halide oluşacağını da görüyoruz. “ şeklinde konuştu.

GÜNEŞ PANELİ UYGULAMALARINDA CİDDİ MESAİ HARCIYORUZ

Öte yandan, Türkiye'de şu anda çatılardaki güneş paneli uygulamalarında 140 megavat kurulu güç bulunduğunu anlatan Can, talebin şu anda bir 500 megavat seviyesinde olduğunu dile getirdi.

APARTMAN ÇATILARINDA GÜNEŞ PANELLERİ

 

Can, bu konudaki düzenleme üzerinde ciddi mesai harcadıklarını vurgulayarak, “insanların kendi çatısına güneş paneli kurarak, apartmanın da ortak giderlerini karşılayabileceği ve mahsu yaşabileceği tüketiminden fazla olan üretimini satabileceği yönünde düzenlemeler konusunda çalışmalar devam ediyor.

SİSTEMİ OTURTMAK ŞART

 

Özellikle mesken, ticarethane, alışveriş merkezleri ve sanayi bölgeleri çok önemli. Maliye Bakanlığı da ile de faturalama, gelir beyanı nasıl olacak, mahsuplaşma saatlik mi günlük mü yapılacak, bunları çalışıyoruz. Deneme yanılma ile değil sistemi tam oturtup yola çıkmamız lazım.

Herkesin çatıya çıkıp da panel kuracağı bir şekilde gelişmesini istemiyoruz bu pazarın, belli bir mesleki yeterlilik olmalı. Sonfucunda vatandaş var ve vatandaşında da hakkını hukukunu koruyacak şekilde düzenlememiz olacak,” değerlendirilmesinde bulundu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Elektirikli araçlar için altyapıyı geliştirmek şart
Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması
Bahçeli, 2019 seçimlerinde yokum dedi
Gelecek hafta sonu havalar çok farklı olacak
Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı
Boğaziçi, milletin değerlerine yaslanmıyor!
Eski Cumhurbaşkanı tutuklandı
Evra transferinde Gomis faktörü
Meral Akşener'e Tunceli'de yoğun ilgi
-
Çok Okunanlar
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
O Ses Türkiye’den Yılbaşı bombası
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Yeni KHK'da sivillere ceza muafiyeti
Bordo Bereliler 2: Afrin, 'motor' dedi
Bordo Bereliler 2: Afrin, 'motor' dedi
Seren Serengil ile Hande Yener mahkemelik oldu
Seren Serengil ile Hande Yener mahkemelik oldu
Galatasaray'a nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
Galatasaray'a nazar değdi, yıldız oyuncu 2 ay yok
150 TL'ye yataklı sinema keyfi
150 TL'ye yataklı sinema keyfi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Hamileliğin düşükle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı preostin hormonuna bağlı
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Kadınların yüzde 90'ında gözlemlenen trigeminal nevraljiye dikkat
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Hamilelerin mide bulantısı sorununu çözmek aslında kolay
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
Gribe yakalanan hamileler antibiyotik kullanmalı mı?
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
HVP virüsü kadınları tehdit ediyor
Son Haberler
Elektirikli araçlar için altyapıyı geliştirmek şart
Elektirikli araçlar için altyapıyı geliştirmek şart
Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması
Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması
Bahçeli, 2019 seçimlerinde yokum dedi
Bahçeli, 2019 seçimlerinde yokum dedi
Gelecek hafta sonu havalar çok farklı olacak
Gelecek hafta sonu havalar çok farklı olacak
Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı
Münir Özkul son yolculuğuna uğurlandı
Boğaziçi, milletin değerlerine yaslanmıyor!
Boğaziçi, milletin değerlerine yaslanmıyor!
Eski Cumhurbaşkanı tutuklandı
Eski Cumhurbaşkanı tutuklandı
Evra transferinde Gomis faktörü
Evra transferinde Gomis faktörü
Meral Akşener'e Tunceli'de yoğun ilgi
Meral Akşener'e Tunceli'de yoğun ilgi
Arda Turan transferinde sürpriz gelişme
Arda Turan transferinde sürpriz gelişme
Dünya’nın çikolatası bitiyor mu?
Dünya’nın çikolatası bitiyor mu?
Akbilinizi atıklarla doldurabileceksiniz
Akbilinizi atıklarla doldurabileceksiniz

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık