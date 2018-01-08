Elektirikli araçlar için altyapıyı geliştirmek şart

MÜSİAD tarafından T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can'ın katılımlarıyla “Yenilenebilir Enerjide 2018 Trendleri” ana başlıklı konferans düzenlendi.

MÜSİAD KONUYU MASAYA YATIRDI

Müstail Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Enerji Sektör Kurulu tarafından, “Yenilenebilir Enerjide 2018 Trendleri” ana başlık konferans düzenlendi. Toplantı MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, MÜSİİAD Enerji Sektör Kurulu Başkanı Dr. İzzet Alagöz ile T.C.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Dr. Oğuz Can'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİNE DAHA ÇOK ÖNEM VERİLMELİ

Yenilenebilir Enerji Teknolojilerinin Türkiye'de Geliştirilmesini Amaçlıyoruz.

Konuşmasının başında Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarına değinen Can, ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kapasitesinin giderek arttığını ve bu kaynakların çoğalmasıyla elektirik üretiminin daha ucuz hale geldiğini belirtti.

YATIRIMLAR ARA VERMEDEN SÜRMELİ

Dünyada olduğu gibi Türrkiye'de de yenilenebilir enerji yatırımlarının konvansiyonel kaynaklara yapılan yatırımı geçtiğinin ifade eden Can, yenilenebilir enerji teknolojilerinin de Türkiye'de geliştirilmesini amaçladıklarını söyledi.

TÜRKİYE'DE 3 MİLYONDAN FAZLA ELEKTİRİKLİ ARAÇ KULLANILACAK

Uluslararası Enerji Ajansının (İEA) 20140'ta dünyada 300 milyon elektirikli araç olacağını öngördüğünü ama birkaç hafta önce bu karamı 825 milyon olarak güncellediğini dile getiren Can, “Türkiye'de ise şu anda 500-600 bin elektirikli araç var.

400'e yakın şarj istasyonu var. Türkiye'de 2040'lara doğru giderken özellikle 2021 yılı sonrasında 3-5 milyon elektrikli araç kullanıldığını göreceğiz.

DOĞRU FİYATLANDIRMA POLİTİKASI

2021'de ilk yerli elektrikli araç piyasaya çıkacaksa 2020'den önce elektrik şarj istasyonu altyapısının oturtulmuş olması gerekiyor. Elektrikli araçların sayısı arttıkça dağıtım ve iletiş altyapısının yenilenmesi lazım.

Bu yenilenme özellikle, tüketimin maksimum olduğu yerlerden daha az olduğu yerlerde belli fiyatlandırma politikasıyla sağlanacak.

Burada, çatıdan elektriği üretip depolayarak tek başına ayakta duran halide oluşacağını da görüyoruz. “ şeklinde konuştu.

GÜNEŞ PANELİ UYGULAMALARINDA CİDDİ MESAİ HARCIYORUZ

Öte yandan, Türkiye'de şu anda çatılardaki güneş paneli uygulamalarında 140 megavat kurulu güç bulunduğunu anlatan Can, talebin şu anda bir 500 megavat seviyesinde olduğunu dile getirdi.

APARTMAN ÇATILARINDA GÜNEŞ PANELLERİ

Can, bu konudaki düzenleme üzerinde ciddi mesai harcadıklarını vurgulayarak, “insanların kendi çatısına güneş paneli kurarak, apartmanın da ortak giderlerini karşılayabileceği ve mahsu yaşabileceği tüketiminden fazla olan üretimini satabileceği yönünde düzenlemeler konusunda çalışmalar devam ediyor.

SİSTEMİ OTURTMAK ŞART

Özellikle mesken, ticarethane, alışveriş merkezleri ve sanayi bölgeleri çok önemli. Maliye Bakanlığı da ile de faturalama, gelir beyanı nasıl olacak, mahsuplaşma saatlik mi günlük mü yapılacak, bunları çalışıyoruz. Deneme yanılma ile değil sistemi tam oturtup yola çıkmamız lazım.

Herkesin çatıya çıkıp da panel kuracağı bir şekilde gelişmesini istemiyoruz bu pazarın, belli bir mesleki yeterlilik olmalı. Sonfucunda vatandaş var ve vatandaşında da hakkını hukukunu koruyacak şekilde düzenlememiz olacak,” değerlendirilmesinde bulundu.