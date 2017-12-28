Ele geçirilen uyuşturucunun değeri açıklanmamalı!

Yorum yapmanın da beyni büyük ölçüde geliştirdiğini hatırlatan uzmanlar, pek çok bilim insanı Alzheimer'ın artmasının en büyük sebeplerinden birinin televizyon olduğunu savunuyor. Uzmanlar insanların televizyonla birlikte hayal kurmayı bıraktığını, bütün gün kendilerine hazır sunulan şeyleri izleyip üretmekten uzaklaştığını ve beynin tembelleştiğini ifade ediyor.

Bir şehir efsanesi şeklinde ortada dönüp duran beynimizin yalnızca yüzde 10'unu kullanıyoruz sözüne katılmadıklarını paylaşan uzmanlar, beynini yüksek seviyede kullanan kişilere bakıyorsunuz, yeni deneyimlere açık olduklarını dile getiriyor.

50 yıl önce anestezi ilacı olarak kullanılmaya başlanan Ketamin'in, dirençli depresyon başta olmak üzere pek çok psikiyatrik hastalığın tedavisinde kullanıldığını ifade eden uzmanlar,

aberlerde sürekli ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin açıklanmasını yanlış bulduğunu belirterek “Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerini açıklamak teşvik edici olabilir” görüşüne sahip.

Fark edilmeyen gebelikler anlatıldı

NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar ve Oğuz Omay'ın fark edilmeyen gebelikler hakkında yaptığı araştırmanın yer aldığı Psiko Hayat'ta keyifli anlatımıyla Aylin Arslan'ın kaleminden İtalya'nın Bologna kenti de anlatıldı.

Herkese açık aktüel bir yayın olan Psiko Hayat, her sayısında özel bir konu başlığı altında farklı araştırmalar, yorumlar, köşe yazıları, özel röportajlar ve makaleleri okuyucuların beğenisine sunuluyor. Üsküdar Üniversitesi ve bilim ortağı NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ile ilgili haberlerin de yer aldığı Psiko Hayat, Türkiye'nin her yerinde tüm devlet ve özel okulların kütüphanelerine gönderiliyor.