Elçin Sangu: Nagehan rezil olmaktan yorulmadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk TV'de katıldığı "Türkiye'nin Nabzı" isimli programda gösterdiği performansla gündemde.

Programda hükümete yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı ile Muharrem İnce arasında yaşanan sert diyaloglar sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Oyuncu Elçin Sangu, Nagehan Alçı'nın Muharrem İnce karşısında düştüğü zor durumu sosyal medya hesabından değerlendirdi. Başarılı oyuncu twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "Nagehan (Alçı) adına utanmaktan ben yoruldum, o rezil olmaktan yorulmadı"

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

Muharrem İnce katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Muharrem İnce Cerrahpaşa ziyaretinin ardından görevden el çektirilen rektörün ardından, "Genel Kurmay Başkanı'nı, YÖK Başkanı'nı bir ziyaret etsem onu da görevden alırlar mı" dedi. Bunun üzerine Nagehan Alçı "Seçildiğiniz takdirde Hakan Fidan'ı da görevden alacak mısınız" dedi. İnce "Onu söylersem gider Tayyip Erdoğan'a söylersiniz" cevabını verdi.