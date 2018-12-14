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Eksi 2 derecede kadına yönelik şiddete tiyatro
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Eksi 2 derecede kadına yönelik şiddete tiyatro

Gümüşhane’de eksi 2 derecede kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için ‘Kadın olmak’ adlı sokak tiyatrosu yapıldı.

Gümüşhane'de eksi 2 derecede kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için ‘Kadın olmak' adlı sokak tiyatrosu yapıldı. Oyuncuların soğuk havada dakikalarca hiç kıpırdamadan sahneledikleri ‘canlı heykel' oyunu büyük beğeni topladı.

Gümüşhane Gençlik Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi ve Gümüşhane Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilen sokak tiyatrosu 15 Temmuz Zafer Meydanında yere serilen platformun üzerinde sahnelendi.

Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için gerçekleştirilen oyunda 7 tiyatrocu hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu ortamda hiç kıpırdamadan oyununu sahnelerken, bu sırada başka bir oyuncu sürekli toplumsal mesajlar içeren mektupları okudu. Aile içi şiddet, intihar eden kadın, tacize uğramış iş kadını, sırtında yük taşıyan Anadolu kadını, töre cinayeti ve çocuk gelinleri ele alan oyun vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Beton zemin üzerine serilen platformda rollerine uygun kostümleri giyerek efekt makyajı yapılı halde yaklaşık 20 dakikada hiç kıpırdamadan duran oyunculardan Ceren Kahraman, üşüdüklerini fakat topluma önemli bir mesaj verdiklerini söyledi.

“Kadınları bir birey olarak, insan olarak görün ve bu şekilde davranın mesajı verdik”

Oyunculardan Gümüşhane Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2. sınıf öğrencisi Hanifi Duymaz da “Soğuk havada oynadık ama yapmamız gereken birşeydi. Her gün kadına yönelik şiddet haberleri gündeme gelirken biz de böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmak durumundayız” şeklinde konuştu.

Oyunun yönetmeni ve Gümüşhane Sanat Tiyatrosu sahibi Mesut Budak ise Türkiye'nin birkaç ilinde yapılan bir oyunu Gümüşhane'de sosyal farkındalık olması açısından yaptıklarını belirterek, “İnsan olmanın eşitliği, adaleti, özgürlüğü, özgür ve hür bir şekilde huzurlu bir şekilde yaşamasının sıkıntısını dile getirdik. Kadın erkek diye ayırdığımız cins ile kadının Türkiye'deki yeriyle ilgili yaşamış olduğu sıkıntıları aktarmaya çalıştık. Kadına yönelik şiddet Türkiye'nin kanayan yarasıdır. İnsanlarımızın zarar görmesini burada ele alarak vurgulamak istedik” ifadelerini kullandı.

' TİYATROMUZU SOĞUKTA SERGİLEDİK'

Gümüşhane'nin iklim koşulları itibariyle zor bir şehir olduğunu ve 7 oyuncuyla hava sıcaklığı eksi 2 derece dolayında olduğu bir ortamda oyunu sahnelediklerini dile getiren Budak, “Biz her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının sorumluluğunu yerine getirmesi gibi bizde sorumluluğumuzu yerine getirerek soğuk, kış, yaz, ayaz fark etmeden işimizi yapıyoruz. Bizim katkımız bu olur memlekete. Tiyatromuzu bu soğukta sergiledik. Burada kritik olan konuları ele almak istedik. Türkiye'de bir istatistik doğrultusunda ilerleyerek aile içi şiddeti, intihar eden bir kadını, tacize uğramış bir iş kadınını, sırtında yük taşıyan Anadolu kadını, töre cinayeti ve çocuk gelinleri ele aldık” dedi.


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