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Ekrem İmamoğlu Süper Kupa maçında tribünde
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Ekrem İmamoğlu Süper Kupa maçında tribünde

Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan Süper Kupa maçında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu birlikte yer aldı.

Vodafone Park'ta Liverpool ile Chelsea arasında oynanan Süper Kupa maçında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu birlikte yer aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarihi Liverpool-Chelsea maçını, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte yan yana izledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea'nin karşı karşıya geldiği 2019 UEFA Süper Kupa Finali için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yayınladığı mesajında, "Bence her iki takım da şampiyon. Ancak bu maçta kazanan İstanbul ve Türkiye olacak" demişti. İmamoğlu, paylaştığı videoya, "İstanbul'da oynanacak Süper Kupa finali için hazırız. Tüm dünyanın izleyeceği bu karşılaşmada İstanbul olarak hep beraber iyi bir ev sahipliği yapacağız. İki takıma da başarılar." notunu ekledi.


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