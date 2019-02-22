Ekrem İmamoğlu'ndan PERPA esnafına ziyaret

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesinde gündemi değerlendirirken belediyenin işini hiçbir zaman iş bulak olmadığını söyledi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesinde PERPA Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek istihdam konusundaki vaatlerinin eleştirildiğini belirterek bunlara sert tepkiler gösterdi. Yerel seçim çalışmaları kapsamında PERPA Ticaret Merkezi'ni ziyaret eden CHP'li İmamoğlu'na partisinin Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin'in de eşlik etmesi gözlerden kaçmadı.

Esnafın Her Zaman Yanındayız

İmamoğlu, "Benim işim hiçbir zaman kavga çıkarmak veya etmek değil. Benim konum her zaman İstanbul olmuştur. İstanbul'un sorunlarına yeni çözümler bulmak lazım. İktidar sadece sorun çıkarmak için var. Çıkardıkları sorunlarla hatalarını ört bas etmeye çalışıyorlar." dedi.