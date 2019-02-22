Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Ekrem İmamoğlu'ndan PERPA esnafına ziyaret
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

Ekrem İmamoğlu'ndan PERPA esnafına ziyaret

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesinde PERPA Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesinde gündemi değerlendirirken belediyenin işini hiçbir zaman iş bulak olmadığını söyledi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimler öncesinde PERPA Ticaret Merkezi'ni ziyaret ederek istihdam konusundaki vaatlerinin eleştirildiğini belirterek bunlara sert tepkiler gösterdi. Yerel seçim çalışmaları kapsamında PERPA Ticaret Merkezi'ni ziyaret eden CHP'li İmamoğlu'na partisinin Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin'in de eşlik etmesi gözlerden kaçmadı.

Esnafın Her Zaman Yanındayız

İmamoğlu, "Benim işim hiçbir zaman kavga çıkarmak veya etmek değil. Benim konum her zaman İstanbul olmuştur. İstanbul'un sorunlarına yeni çözümler bulmak lazım. İktidar sadece sorun çıkarmak için var. Çıkardıkları sorunlarla hatalarını ört bas etmeye çalışıyorlar." dedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ekrem İmamoğlu'ndan PERPA esnafına ziyaret
HDP'ye Merkez İlçe Seçim Kurulu engeli
14 yaşındaki çocuk baba katili oldu
Hamza Hamzaoğlu Akhisar'da gibi
Sağlık Bakanı'ndan Yıldız Tilbe'ye ücretsiz grip ilacı tavsiyesi
Yerli otomobil fabrikası Bursa'da
Suç makinesi Arap Emrah tutuklandı!
Gölcük'de patlamamış top mermisi bulundu
Onyekuru Galatasaray'a çok alıştı!
-
Çok Okunanlar
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Namaz kılmak isteyen yolcuyu darp eden şoför ve muavine ceza!
Namaz kılmak isteyen yolcuyu darp eden şoför ve muavine ceza!
Özgün Aydın'dan darp iddialarına yanıt!
Özgün Aydın'dan darp iddialarına yanıt!
Patlayan TIR lastiği faciaya neden oldu
Patlayan TIR lastiği faciaya neden oldu
Kagawa'dan Beşiktaş taraftarlarına övgü
Kagawa'dan Beşiktaş taraftarlarına övgü
Konya'da köpek dehşeti!
Konya'da köpek dehşeti!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan PERPA esnafına ziyaret
Ekrem İmamoğlu'ndan PERPA esnafına ziyaret
HDP'ye Merkez İlçe Seçim Kurulu engeli
HDP'ye Merkez İlçe Seçim Kurulu engeli
14 yaşındaki çocuk baba katili oldu
14 yaşındaki çocuk baba katili oldu
Hamza Hamzaoğlu Akhisar'da gibi
Hamza Hamzaoğlu Akhisar'da gibi
Sağlık Bakanı'ndan Yıldız Tilbe'ye ücretsiz grip ilacı tavsiyesi
Sağlık Bakanı'ndan Yıldız Tilbe'ye ücretsiz grip ilacı tavsiyesi
Yerli otomobil fabrikası Bursa'da
Yerli otomobil fabrikası Bursa'da
Suç makinesi Arap Emrah tutuklandı!
Suç makinesi Arap Emrah tutuklandı!
Gölcük'de patlamamış top mermisi bulundu
Gölcük'de patlamamış top mermisi bulundu
Onyekuru Galatasaray'a çok alıştı!
Onyekuru Galatasaray'a çok alıştı!
Ersun Yanal: Oldukça iyi oynadık
Ersun Yanal: Oldukça iyi oynadık
THY'dan Galatasaray taraftarlarına jest
THY'dan Galatasaray taraftarlarına jest
İddaa'dan Fenerbahçe'ye büyük şok!
İddaa'dan Fenerbahçe'ye büyük şok!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji