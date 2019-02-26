Ekrem İmamoğlu'ndan anket açıklaması

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan anketlere inanmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eleştiriler geldi. Üsküdar'da seçim çalışmalarına devam eden İmamoğlu, anket hakkında açıklamalar yaptı.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında önce Beşiktaş'a ardından Üsküdar'a geçti. Teknenin kaptan köşküne çıkan İmamoğlu burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anketler Herkese Göre Değişir

Ekrem İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının neden rahatsız olduğunu bilmiyorum. Bize ulaşan anket sonuçlarına bizler güveniyoruz. Güvenmeyen kendi bilir. Orası bizi bağlamaz. Duyduğumuz güven bizim vatandaşımızdan kaynaklıdır. Benim her yüzüme bakan zaten anket sonuçlarını kendisi görecektir." ifadelerine yer verdi.