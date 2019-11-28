Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Ekrem İmamoğlu'na kara propaganda
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Ekrem İmamoğlu'na kara propaganda

İSKİ'nin suya yüzde 80'e varan zam teklifi yaptığına yönelik haberlerle birlikte Ekrem İmamoğlu karşıtları 'Suya şok zam' ve 'İstanbul'da suya yüzde 80'i bulan zam' broşürleri hazırlayıp İstanbul sokaklarında dağıtarak kara bir propaganda yaptı.

İSKİ'nin suya yüzde 80'e varan zam teklifi yaptığına yönelik haberlerle birlikte Ekrem İmamoğlu karşıtları "Suya şok zam" ve "İstanbul'da suya yüzde 80'i bulan zam" broşürleri hazırlayıp İstanbul sokaklarında dağıtarak kara bir propaganda yaptı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) su fiyatlarında yüzde 80'e varan zam teklif ettiğine yönelik haberler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu karşıtları ilginç bir yönteme başvurdu. "Suya şok zam" ve "İstanbul'da suya yüzde 80'i bulan zam" broşürleri hazırlayan İmamoğlu karşıtları, bu broşürleri evlere, iş yerlerine ve arabalara dağıtarak propaganda yaptı.

Dün Akşam Habertürk canlı yayınına katılan ve Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, söz konusu gelişme için "Bu nasıl propaganda, çok komik. Şu broşürü yapanlar, bunun akaryakıt, elektrik ve gaz fiyatları için olanını da yaparlarsa doğru yapmış olurlar" dedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ekrem İmamoğlu'na kara propaganda
2020 asgari ücret ne kadar olacak?
İmamoğlu'ndan Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına müjdeli haber
Sayısal Loto yine Sincan'a
Taşınmazlar AK Parti'de kaldı
Kadir İnanır depreme yakalandı
Hakkari ve Şanlıurfa'dan acı haber
Anderson Talisca Beşiktaş'a
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?
-
Çok Okunanlar
Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
Malatya festival filmleri ile sinemaya doyacak
Ryan Babel de sakatlandı
Ryan Babel de sakatlandı
Türkiye İzlanda ilk 11'ler
Türkiye İzlanda ilk 11'ler
Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
Turabi'nin günlük harçlığı 30 TL
A Milli takımımıza müthiş gelir
A Milli takımımıza müthiş gelir
MasterChef Türkiye 14 Kasım kim elendi?
MasterChef Türkiye 14 Kasım kim elendi?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'na kara propaganda
Ekrem İmamoğlu'na kara propaganda
2020 asgari ücret ne kadar olacak?
2020 asgari ücret ne kadar olacak?
İmamoğlu'ndan Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına müjdeli haber
İmamoğlu'ndan Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına müjdeli haber
Sayısal Loto yine Sincan'a
Sayısal Loto yine Sincan'a
Taşınmazlar AK Parti'de kaldı
Taşınmazlar AK Parti'de kaldı
Kadir İnanır depreme yakalandı
Kadir İnanır depreme yakalandı
Hakkari ve Şanlıurfa'dan acı haber
Hakkari ve Şanlıurfa'dan acı haber
Anderson Talisca Beşiktaş'a
Anderson Talisca Beşiktaş'a
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?
Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir aşk mı yaşıyor?
A Milli Erkek Basketbol Takımının olimpiyatlardaki rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımının olimpiyatlardaki rakipleri belli oldu
Nuri Alço sevgilisine tokat attı iddiası
Nuri Alço sevgilisine tokat attı iddiası
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji