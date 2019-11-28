Ekrem İmamoğlu'na kara propaganda

İSKİ'nin suya yüzde 80'e varan zam teklifi yaptığına yönelik haberlerle birlikte Ekrem İmamoğlu karşıtları "Suya şok zam" ve "İstanbul'da suya yüzde 80'i bulan zam" broşürleri hazırlayıp İstanbul sokaklarında dağıtarak kara bir propaganda yaptı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) su fiyatlarında yüzde 80'e varan zam teklif ettiğine yönelik haberler üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu karşıtları ilginç bir yönteme başvurdu. "Suya şok zam" ve "İstanbul'da suya yüzde 80'i bulan zam" broşürleri hazırlayan İmamoğlu karşıtları, bu broşürleri evlere, iş yerlerine ve arabalara dağıtarak propaganda yaptı.

Dün Akşam Habertürk canlı yayınına katılan ve Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, söz konusu gelişme için "Bu nasıl propaganda, çok komik. Şu broşürü yapanlar, bunun akaryakıt, elektrik ve gaz fiyatları için olanını da yaparlarsa doğru yapmış olurlar" dedi.