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Ekrem İmamoğlu: Ailesinden özür diliyorum
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Ekrem İmamoğlu: Ailesinden özür diliyorum

Korumalarının trafikte tartıştıkları sürücüye silah çekip tekme tokat dövdükleri görüntüler sonrasında Ekrem İmamoğlu'ndan cevap geldi.

Korumalarının trafikte tartıştıkları sürücüye silah çekip tekme tokat dövdükleri görüntüler sonrasında Ekrem İmamoğlu'ndan cevap geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın korumalarının trafikte tartıştıkları sürücüye silah çekip tekme tokat dövdükleri görüntülerin yankıları sürüyor.

"TARİF EDİLENLER DOĞRU DEĞİL"

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu olay sonrası gözlerin çevrildiği İmamoğlu saatler sonra suskunluğunu bozdu. Süreci takip ettiğini belirten İmamoğlu, "Koruma arkadaşlarımızın, ne yazık, böyle hiç de yakışmayan ve kabul etmeyeceğim şekilde vatandaşla bir diyaloğu oluşmuş. Tarif edilenler doğru değil. Darp, tekme tokat ve bunun gibi saldırı biçimleri doğru değil. Ama her ne koşulda olursa olsun, hangi koşulda olursa olsun benimle çalışan hiç kimsenin böyle bir münasebetsiz tavrına ve sürecine asla müsaade etmem. Etmeyeceğim de" ifadelerini kullandı.

"AİLEDEN ÖZÜR DİLİYORUM"

"Çok görüntüler oldu böyle, tekme tokat vesaire ama burada böyle bir şey yok" diyen İmamoğlu şöyle devam etti: "Belki başka görüntülerle karıştırmış olabilirler. Ama burada takibimde. Aileden de özür dilediler. Aile bu özrü kabul etti. Yani çoluk çocuk, eşi bu ayrı olsa da yapamazlar. Hiç kimse yapamaz. Birisi polis memuru arkadaş, diğeri güvenlik arkadaşımız. Süreci takip ediyorum. Gerekli soruşturma da yapılacak. Benim yanımda olan hiç kimsenin böyle hadsizliği, tavrı davranışı olamaz. Ben de aileden özür diliyorum, aile ile irtibattayım ben de kendileriyle görüşeceğim zaten."


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