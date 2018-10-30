Ekonomik kriz Plazaları da vurdu

İstanbul'un plazalar vadisi olarak bilinen Levent, Maslak, Zincirlikuyu ve Gayrettepe'de çok sayıda iş yeri ve plaza satılığa çıkarıldı. Yetkililer bu satışların birincil sebebi olarak şirketlerin operasyonlarını küçültmesi, daha uygun bölgeye taşınması ve yabancı firmaların Türkiye'den çıkması olduğuna işaret ediyorlar.

ŞİRKETLER TEK TEK BOŞALTIYOR

Bir diğer sebep ise çok sayıda firmanın plaza katı yerine adres göstermenin yeterli olacağı sanal ofisleri tercih etmesi.

Maslak, Levent, Zincirlikuyu ve Gayrettepe gibi semtlerde bulunan çok sayıda iş merkezi ve bankalar kira maliyetlerini düşürmek için Anadolu Yakasına taşınıyor. Bu sebeple daha önce hınca hınca hınç dolu olan bu semtler artık eskisi kadar dolu değil. Kimi plaza sahibi içinde kiracılı haliyle palazasının satarken kimisi de boş bir şekilde satıyor.

İMAR BARIŞI İŞLERİ KARIŞTIRDI

İmar barışı ile dairelerin ticari kullanıma geçebilecek olmasının, ofis sayısı açısından önemli bir risk oluşturduğunun belirten emlakçılar, " İmar Barışıyla dairelerin artık ticari kullanıma geçebilecek olması plaza satışlarını ve kiralık plaza satışlarını arttırdığını, daha önce daire olarak inşaa edilen ve vergilendirilen yapıların yüzde 18 yerine yüzde 1'den home ofis olarak alıcı bulduğunun altını çiziyorlar.

Bu durumda hem devletin vergi kaybına uğradığını ve hemde ofis inşaatına yatırım yapan firmaların ellerindeki ofislerin bir türlü satılamadığını öne süren emlakçılar, ekonomik dalgalanmanın köklü tedbirlerle bir an önce sona erdilirilmesini temenni ettiklerini söylediler.