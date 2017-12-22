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Egzersiz alışkanlığını kalıcı kılmak için hangi adımlar atılmalı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

Egzersiz alışkanlığını kalıcı kılmak için hangi adımlar atılmalı

Uzmanlar spor yapmayı rutine bağlayabilmek adına kişinin öncelikle kendisini hazır hissetmesi gerektiğini vurgularken, özellikle sezaryen ile gerçekleşen doğumların egzersizle başlamasının uygun olup olmadığı konusunda mutlaka doktorlarından fikir almaları gerektiğini belirtiyor.

Egzersizlerin asıl hedefinin kilo vermek mi yoksa esneği arttırmak mı olduğunun da kişiye özel hazırlanacak programda önemli etkisi bulunduğunu hatırlatan uzmanlar, keyif alınan aktivitelerin mutlaka programa dahil edilmesini tavsiye ediyor. Bu sayede egzersizlerin devam edebilmesi için bir fırsat oluştuğunu kaydeden uzmanlar, yüksek yoğunluklu spor yapmak için doğumun üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesini beklemek gerektiğinin altını çiziyor.

 Sağlıklı bir şekilde çalışmanın anahtarının vücudu dinlendirmekten geçtiğini hatırlatan uzmanlar, doğum sonrası akıntının artması veya kırmızıya dönmesinin egzersizde aşırıya kaçıldığının göstergesi olduğunu belirtiyor. Ayrıca, nefes darlığı, aşırı yorgunluk ve kas güçsüzlüğü olduğu durumlarda egzersiz kesilip hekime başvurmak gerekiyor.

Egzersizi yaşamınızın parçası yapacak ipuçları... 

·  -Başlarken kolay ve sürekli uygulayabileceğiniz günlük bir rutin oluşturun. Program devam ettikçe egzersiz saatlerini ve aktivite değişikliğini daha rahat uygulayabilirsiniz.

·  -Keyif aldığınız bir aktivite belirleyin. Böylelikle egzersizin angarya değil eğlence olmasını sağlayabilirsiniz.

·  -Puset ile yürüyüş, koşu gibi bebeğinizi de dahil edebileceğiniz aktiviteler tercih edebilirsiniz. -Bebeğinizi egzersiz sırasında ağırlık olarak kullanarak programın siz ve bebeğiniz için eğlenceli bir hale dönüştürebilirsiniz.

·  -Asla pes etmeyin. Çünkü ancak bu sayede istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz. Ayrıca düzenli yaptığınızda zamanla egzersizi yaşam tarzınızın bir parçası haline getirebilirsiniz.

·  -Egzersize başlamadan önce ve sonrasında aklınıza takılan konuları mutlaka hekiminizle konuşun.

·  -Sezaryen doğum sonrası ilk 6-8 hafta için genel kuralın, bebeğinizin ağırlığından daha fazla ağırlık kaldırılmaması olduğunu unutmayın.

·  -Karın egzersizlerinin altıncı haftadan sonra başlamalısınız.


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