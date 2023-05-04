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Mustafa İlker Alpkaya

Eğitimde nihayet sevindirici bir haber geldi

Türkiye'nin her geçen gün tarımda geriye gittiğini ve gerek eğitim gerekse üretim kapasitesini artırma yolunda bir milim bile yol alınmadığını okuyoruz duyuyoruz. Aslında piyasaya yansıyan fiyatlar bunun açık göstergesi değilmi?

Soğan'ı 35 TL'ye aldığımız günlerdeyiz. Etin kilosu 350'ye ekmeğin simidin ve büfedeki bir tostun fiyatı artık aylara göre değişir olmadı mı?
Nedir bu çektiğimiz çile?

Et ve süt fiyatlarından, market raflarına ve pazar tezgahlarına kadar vatandaşı umutsuzluğa sürükleyen bir tablo içindeyiz. Maalesef ümit veren bir gelişmede yok. Esnafla konuştuğunuzda bunu gelecek sefere aynı fiyata alamayabilirsiniz cevabı ile karşılaşıyoruz. Pazarlık yapma imkanı artık kalmadı bu fiyata bulduğunuza şükredin diyorlar iyi mi?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklama hemen dikkatimi çekti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in
2020'de tarım alanında eğitim verilen 72 okul sayımızı, yüzde 100'lük artışla 2023 yılında 144'e çıkardık.

Bununla birlikte 3 yeni okul açılışı için de çalışmalarımız da devam ediyor şeklinde bir beyanatı oldu. Tabiki oldukça sevindirici bir haber. Artık gençlerimizi tarım ve hayvancılık konusunda eğitim veren okullara yollayabileceğiz.

Tarım ve hayvancılık sektörünü destekleme kararı alan devletin bunu eğitimle pekiştirmesi çok güzel bir haber. Dikkatle gerisine baktım.

"Bakanlık olarak tarım liselerini yeniden yapılandırarak tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi ve ülkemizin bir tarım üssü haline getirilmesine katkı sunmak amacıyla özgün projeler hayata geçirdik.

Bu kapsamda 2020'de tarım alanında eğitim verilen 72 okul sayımızı, yüzde 100'lük artışla 2023 yılında 144'e çıkardık. Bununla birlikte 3 yeni okul açılışı için de çalışmalarımız da devam ediyor." şeklinde bir ifade var.

Türkiye'nin tarımsal üretim ve hayvan yetiştiriciliği potansiyelinin daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla sayılarını artırdıkları tarım liselerine yoğun ilgi gösterildiğini vurgulanıyor.

Haberde ayrıca "2020-2021 eğitim öğretim yılında 9'uncu sınıfa 633 öğrenci yerleşirken, 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu okulları tercih eden öğrenci sayısı 2 bin 614'e ulaşmıştı.

Yine 2015-2016 eğitim öğretim yılında toplam 3 bin 630 öğrenci tarım alanının çeşitli dallarında eğitim alırken, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bünyesinde açılan yeni tarım alanları ve tematik tarım mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile beraber 2022-2023 eğitim öğretim yılında bu sayı 10 bin 354'e yükseldiği şeklinde bir bilgi paylaşılmış.

Beş tane ilimizde 5 tane tematik tarım meslek ve Teknik Anadolu lisesi açılmış ama kamuoyunun bundan maalesef haberi olmadı.
Bence bu konu daha çok seslendirilmeli gerek eğitim gerekse üretim alanında tarım ve hayvancılık konularında yoğunlaşmalıyız.

Ne azından akıllı bir hükümet ve yönetim kadrosu böyle yapmalı. Bu konuda ihtisas sahibi kurum ve kuruluşlardan yapılan açıklamalara göre türkiye açlıkla karşı karşıya!...

Şaka değil böylesine muhteşem bir ülke coğrafyası açlıkla karşı karşıya, Üretim'de gelişen anormal şartlar yüzünden büyük bir gerileme var. Ürün azalmış, masraflar olağanüstü çoğalmış.

Çiftçi tarlasını sürmek için traktörüne mazot koyamazken, tohum gübre ve ilaç alamazken, hadi diyelim yetiştirdi. Ürünü'nü makul fiyatlara satamazken fiyatlar nasıl düşer?

Alınacak köklü ekonomik tedbirlerden sonra eğitim ve teşvik mevzuları halledildikten sonra piyasada dengesini bulacaktır.

Bunları neden yazdık? Neden olacak 14 Mayıs'ta sonra kurulacak yeni hükümet ve yönetim kademelerine seslenmek için tabiki.. Bilenler bilmeyenlere anlatsın diyeceğiz.

Seçim öncesi sayısız vaatlerde bulunan politikacılarımız en hassas konu olan açlık ve mutfak konusunu ön plana ivedilikle koymazlarsa ikinci çeyrekte artık vatandaş tamamen havlu atacak.

Durum hakikaten çok nazik. Sayın siyasetçilerimiz herşey yeni dönemde alınacak tedbir ve kararlara bağlı...

Kalın sağlıcakla

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