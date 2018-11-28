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Ege Denizi üç ayrı depremle sarsıldı
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Ege Denizi üç ayrı depremle sarsıldı

Önceki gece merkez üssü Ege Denizi olmak üzere peş peşe üç ayrı deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre Ege Denizi 4,4 ve 4,1 şiddetlerindeki depremlerle sarsıldı.

Ege Denizi, dün gece art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Gece saat 02.16'da gerçekleşen ilk depremin ardından, 02.24 ve 02.24'te iki deprem daha meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremlerin merkez üssü, Yunanistan'ın Kikland takım adalarından Amargos'un güneyini kapsayan bölge.

Söz konusu depremden kısa süre sonra 02.24 ve 02.45'te de Kiklad takım adalarından İos açıklarında 4,1 büyüklüğünde iki ayrı yer sarsıntısı kaydedildi. 

İlk depremin yaklaşık 16 kilometre derinlikte diğer iki depremin ise yaklaşık 6 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


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