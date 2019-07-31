Ege Denizi'nde 4,6 şiddetinde deprem!

Ege Denizi'nde 4,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 07.40 da Girit Adası'nın kuzey açıklarında yaşanan 4,6'lık deprem korku yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan son bilgilere göre; saat 07.40'da Girit Adası'nın kuzey açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deniz yüzeyinin 58,50 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 237 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

AFAD'ın, Ege'deki depreme ilişkin Twitter üzerinden bilgiler de verdi.