Efsane uçak F-35 düştü

Türkiye'nin proje ortağı olduğu ve ABD ile Türkiye arasında teslimatı yılan hikayesine dönen F-35 uçaklarıyhla ilgili bir haber gündeme bomba gibi düştü.

PİLOT ATLAYARAK KURTULDU

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F35B tipi 5. nesil savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilot koltuk fırlatarak kurtulurken, bu kaza F-35'lerin ilk kez düştüğü kaza olarak kayıtlara geçti.

DİKEY KALKIŞ VE İNİŞ YAPABİLİYOR

Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı kaydedilirken, pilotun sağlak durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Bunnu yeni nesil F-35B uçaklarının ilk kazaı olduğuna da dikat çekilirken, dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında bir çok teknik arızanın söz konusu olduğu iddia ediliyor.