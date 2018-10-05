Efes'ten biraya ÖTV zammı

Enflasyondaki yükseliş birayı da vurdu. Efes biralara zam geliyor. Anadolu Grubu'na ait Efes markası biraya ÖTV zammı yapma kararı aldı.

Anadolu Grubu'na ait bira çeşitlerine zam geldi, Efes başta olmak üzere grubun sattığı biralar zamlandı.

Temmuz ayında alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 15.5 oranında artırılmasının ardından da içki fiyatları zamlanmıştı.

SON GÜNCEL EFES BİRA FİYATLARI

Bira Fiyatları Zamdan Sonra Ne Kadar Oldu?

Zammın ardından bir şişe biranın fiyatı ;

Aracı dahil satış fiyatı 3,30 TL

ÖTV : 3,89 TL

KDV : 1,31 TL

Toplam Vergi : 5,20 TL

Satış fiyatı : 8,50 TL oluyor.

Bizlerde, alkol fiyatlarında yaşanan bu son vergi zamlarının ardından, siz kıymetli okuyucularımız için güncel bira fiyatlarını sayfamızın araştırmacı editörleri vasıtası ile tek tek araştırılarak, net ve anlaşılabilir bir biçimde listeledik.

Bira Fiyatları 2018 Güncel Listesi;

Efes Pilsen Bira Fiyatları

Efes Varım Kutu Bira 45 Cl : 6,50 TL

Efes Şişe Bira 30 Cl (Depozitolu) : 5,25 TL

Efes Şişe Bira 33 Cl : 7,75 TL

Efes Kutu Bira 33 Cl : 6,75 TL

Efes Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 8,50 TL

Efes Kutu Bira 50 Cl : 8,75 TL

Efes Özel Seri Bira 50 Cl : 9,00 TL

Efes Uzun Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu) : 8,50 TL

Efes Kutu Bira 1 Lt : 16,50 TL

Efes Pastörsüz Bira 50 Cl (Depozitolu) :8,25 TL

Efes Fıçı Bira Şişe : 8,50 TL

Efes Fıçı Kutu Bira 50 Cl : 9,00 TL

Efes Yüksek Alkollü Fıçı Bira 50 Cl : 10,00 TL

Efes Extra Kutu Bira 50 Cl : 11,00 TL

Efes Extra Shot Kutu Bira 25 Cl : 7,00 TL

Efes Extra Kutu Bira 1 Lt : 21,00 TL

Efes Extra Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu) : 10,75 TL

Efes Malt Bira 50 Cl (Depozitolu) : 7,75 TL

Efes Malt Kutu Bira 50 Cl : 8,00 TL

Efes Malt Bira 25 Cl Şişe : 4,75 TL

Efes Brewmaster Series White Ale : 8,00 TL

Efes Brewmaster Series RedAle : 8,00 TL