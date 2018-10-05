Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Efes'ten biraya ÖTV zammı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: Sefa Koçak

Efes'ten biraya ÖTV zammı

Biraseverlere Efes'ten kötü haber. Anadolu Grubu, biraya zam kararı aldı. Buna göre Efes biralar raflarda zamlı tarifeden yer alacak. İşte Efes'in son güncel bira fiyatları.

Enflasyondaki yükseliş birayı da vurdu. Efes biralara zam geliyor. Anadolu Grubu'na ait Efes markası biraya ÖTV zammı yapma kararı aldı.

Anadolu Grubu'na ait bira çeşitlerine zam geldi, Efes başta olmak üzere grubun sattığı biralar zamlandı.

Temmuz ayında alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 15.5 oranında artırılmasının ardından da içki fiyatları zamlanmıştı.

SON GÜNCEL EFES BİRA FİYATLARI

Bira Fiyatları Zamdan Sonra Ne Kadar Oldu?
Zammın ardından bir şişe biranın fiyatı ;

Aracı dahil satış fiyatı 3,30 TL

ÖTV : 3,89 TL

KDV : 1,31 TL

Toplam Vergi : 5,20 TL

Satış fiyatı : 8,50 TL oluyor.

Bizlerde, alkol fiyatlarında yaşanan bu son vergi zamlarının ardından, siz kıymetli okuyucularımız için güncel bira fiyatlarını sayfamızın araştırmacı editörleri vasıtası ile tek tek araştırılarak, net ve anlaşılabilir bir biçimde listeledik.

Bira Fiyatları 2018 Güncel Listesi;
Efes Pilsen Bira Fiyatları
Efes Varım Kutu Bira 45 Cl : 6,50 TL

Efes Şişe Bira 30 Cl (Depozitolu) : 5,25 TL

Efes Şişe Bira 33 Cl : 7,75 TL

Efes Kutu Bira 33 Cl : 6,75 TL

Efes Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu): 8,50 TL

Efes Kutu Bira 50 Cl : 8,75 TL

Efes Özel Seri Bira 50 Cl : 9,00 TL

Efes Uzun Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu) : 8,50 TL

Efes Kutu Bira 1 Lt : 16,50 TL

Efes Pastörsüz Bira 50 Cl (Depozitolu) :8,25 TL

Efes Fıçı Bira Şişe : 8,50 TL

Efes Fıçı Kutu Bira 50 Cl : 9,00 TL

Efes Yüksek Alkollü Fıçı Bira 50 Cl : 10,00 TL

Efes Extra Kutu Bira 50 Cl : 11,00 TL

Efes Extra Shot Kutu Bira 25 Cl : 7,00 TL

Efes Extra Kutu Bira 1 Lt : 21,00 TL

Efes Extra Şişe Bira 50 Cl (Depozitolu) : 10,75 TL

Efes Malt Bira 50 Cl (Depozitolu) : 7,75 TL

Efes Malt Kutu Bira 50 Cl : 8,00 TL

Efes Malt Bira 25 Cl Şişe : 4,75 TL

Efes Brewmaster Series White Ale : 8,00 TL

Efes Brewmaster Series RedAle : 8,00 TL


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Slimani Fenerbahçe'yi ipten aldı
MHP'li grup gece yarısı Akşener'in evini bastı
Devletten çıraklara asgari ücret kadar harçlık
Efes'ten biraya ÖTV zammı
Hayvanlara işkence vev kötü muameleye hapis yolu açılıyor
Ronaldo Portekiz Milli Takımına davet edilmedi
Akar: Köklerini kazıyıncaya kadar durmak yok
Meteoroloji uyardı İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul'a transfer oluyor
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
MHP'nin af teklifinden kimler yararlanabilecek?
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Antalya'da yıldız yağmuru var
Antalya'da yıldız yağmuru var
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Sedanur'un cenazesinde cinsel istismar bulgusuna rastlandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Slimani Fenerbahçe'yi ipten aldı
Slimani Fenerbahçe'yi ipten aldı
MHP'li grup gece yarısı Akşener'in evini bastı
MHP'li grup gece yarısı Akşener'in evini bastı
Devletten çıraklara asgari ücret kadar harçlık
Devletten çıraklara asgari ücret kadar harçlık
Efes'ten biraya ÖTV zammı
Efes'ten biraya ÖTV zammı
Hayvanlara işkence vev kötü muameleye hapis yolu açılıyor
Hayvanlara işkence vev kötü muameleye hapis yolu açılıyor
Ronaldo Portekiz Milli Takımına davet edilmedi
Ronaldo Portekiz Milli Takımına davet edilmedi
Akar: Köklerini kazıyıncaya kadar durmak yok
Akar: Köklerini kazıyıncaya kadar durmak yok
Meteoroloji uyardı İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı İstanbul'a sağanak yağış geliyor
Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul'a transfer oluyor
Burak Özçivit Diriliş Ertuğrul'a transfer oluyor
Muğla'da İrlandalı turist 40 bin dolarlık yüzük yuttu
Muğla'da İrlandalı turist 40 bin dolarlık yüzük yuttu
Erdoğan'dan Batman'daki saldırıya sert tepki: Öfkemiz büyüyor
Erdoğan'dan Batman'daki saldırıya sert tepki: Öfkemiz büyüyor
HDP'li Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı
HDP'li Pervin Buldan hakkında zorla getirme kararı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık