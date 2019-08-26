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Ece Vahapoğlu plajda fenalık geçirdi
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Ece Vahapoğlu plajda fenalık geçirdi

Anne olmaya hazırlanan ünlü sunucu Ece Vahapoğlu plajda fenalık geçirdi.

Anne olmaya hazırlanan ünlü sunucu Ece Vahapoğlu plajda fenalık geçirdi.

Geçtiğimiz yılın Haziran ayında Cihan Alpay ile dünya evine giren sunucu ve gazeteci Ece Vahapoğlu, kısa bir süre sonra sonra hamile olduğunu açıklamış ancak yılın sonuna doğru bebeğini kaybetmenin acısıyla sarsılmıştı. İkinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Vahapoğlu, tatil için gittiği Bodrum'da fenalaştı.

Başarılı sunucu deniz ve güneşin keyfini çıkartırken, fenalaşarak yürekleri ağızlara getirdi. Erkek bebek bekleyen anne adayı geçtiğimiz gün plajda midesi bulandı, istifra etti. Durumu Erdal Özyağcılar'ın kızı Zeynep Özyağcılar fark edip babasına haber verdi.

Usta oyuncu soğukkanlı davranıp önce Ece Vahapoğlu'nu sakinleştirdi. Özyağcılar, elleriyle zencefil, tarçın, limon ve karanfili karıştırıp kaynattı. Suyunu da anne adayına içirdi. Ece Vahapoğlu, "Bulantım bir anda geçti" dedi.


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