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Ebru Polat ifşa etti!
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Ebru Polat ifşa etti!

Şarkıcı Ebru Polat, kendisine mesaj atarak tekne hediye etmek isteyen kişiyi sosyal medya hesabından ifşa etti.

Şarkıcı Ebru Polat, kendisine mesaj atarak tekne hediye etmek isteyen kişiyi sosyal medya hesabından ifşa etti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ve yeni şarkısını çıkaran Ebru Polat, Instagram'dan kendisine gönderilen bir mesajı ifşa etti. Polat, sürat teknesi kullanırken çektirdiği fotoğrafını göndererek kendisine tekne hediye etmek isteyen kişinin mesajlarını paylaşarak sitem etti.

Yeni şarkısı Haydi Şimdi Gel'i hayranlarıyla buluşturan Ebru Polat, yoğun iş temposunun yanı sıra tatilin de keyfini çıkarıyor. Önceki gün sürat teknesi kullanırken video çektiren ve bu anları Instagram hesabından yayınlayan Polat'a bir kullanıcı mesaj göndererek şunları yazdı: "Müsait olduğunuzda benim teknemi de kullanabilirsiniz. Hatta size tekne hediye edebilirim, tabii ki de isterseniz."

Gelen teklif karşısında sinirlerine hakim olamayan Polat, mesaj atan kişinin adını gizleyerek "Bunu özellikle buraya koyuyorum, bir daha bu tarz mesajlar alırsam, isim ile birlikte paylaşacağım ona göre. Bir b.k bilmiyorlar bari hadlerini bilsinler." dedi.


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