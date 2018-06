E3 2018 fuarı ne zaman? Etkinlik ve konferans saatleri

Her yıl Haziran ayında düzenlenen E3 fuarı bu senede bomba gibi gelmeye hazırlanıyor. Birbirinden bomba oyunların tanıtılacağı, oynanış videolarının yayınlanacağı fuar takvimini haberimizde bulabilirsiniz.

Bu yıl 12 - 15 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek olan E3 fuarına, her zaman olduğu gibi; Electronic Arts, Microsoft, Bethesda, Square Enix, Ubisoft, Sony ve Nintendo gibi dev firmalar katılıyor. Halihazırda Sony'nin elinde zaten merak edilen birçok oyun bulunmakta. Bunun yanında duyurulacağını düşündüğümüz oyunlarda aklımıza geldikçe heyecanlanmamak elde değil.

Fuar öncesi günlerde yapılacak olan konferansların tarihlerini ve saatlerini hemen aşağıda bulabilirsiniz.

Electronic Arts: 9 Haziran Cumartesi - 21:00

Microsoft: 10 Haziran Pazar - 23:00

Bethesda: 11 Haziran Pazartesi - 04:30

Devolver Digital: 11 Haziran Pazartesi - 06:00

Square Enix: 11 Haziran Pazartesi - 20:00

Ubisoft: 11 Haziran Pazartesi - 23:00

PC Gaming Show: 12 Haziran Salı - 01:00

Sony: 12 Haziran Salı - 04:00

Nintendo: 12 Haziran Salı - 19:00

Electronic Arts'ın elinde Battlefield 5 hali hazırda duyurulmuş durumda. Bunun yanında konferansta yapılacak olan yeni duyurular mutlaka olacaktır. Büyük ihtimallede Star Wars Battlefront 2 için yeni bir ek paket duyurulur. Bunu yanında asıl duyurularacak yeni yapımlar merak konusu.

Bethesta içinse durumlar farklı. Konferansa saylı günler kala yeni Fallout oyununu duyuran firma bakalım Fallout 76 ile ilgili bizlere ne sunacak. Bunun yanında geçen aylarda duyurulan RAGE 2'de oldukça merak ediliyor.

Ubisoft ise yine dayanamayıp bombayı erkenden patlattı. Assassin's Creed serisinin yeni oyunu Odyssey'i duyuran firma daha fazla bilgi için E3 fuarını işaret etti. Oyun hakkında bildiklerimiz sadece Antik Yunan devrinde geçeceğinden ibaret.

İşte geldik şovun yıldızı Sony'e... Yapılacak olan konferansta en çok beklenilen oyunlar Sony'e ait. Nerdek saysak bilemedik. Days Gone, The Last of Us II ve tabii ki deDeath stranding. Unutmayın ki bu saydığım oyunlar sadece konsola özel oyunlar. Sony fuar boyunca kesinlikle büyük şovlar yapcaktır. Fuar zamanı geldiğinde hep beraber neler olacağını göreceğiz. Fuarı an ve an takip ederek haberlerini buradan paylaşacağız. Bizi takipte kalın.