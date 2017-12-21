E-reçete’de Bolu ve Tokat ilk sırada

E-reçete oranı kamu hastanelerinde ortalama yüzde 86 seviyelerine ulaştı. Sağlık bakanlığı bu oranı yüzde 95'in üzerine çıkarmayı hedefliyor. En çok elektronik imzalı e-reçete yazılan iller, yüzde 97 oranıyla Tokat ve Bolu. En düşük il ise Erzurum.

E-REÇETE BÜYÜK TASARRUF SAĞLIYOR

Sağlık Bakanlğı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, illere göre e-reçete kullanım oranlarını açıkladı. Yayımlanan verilere göre, e-reçete oranı kamu hastanelerinde ortalama yüzde 86 seviyesine ulaştı.

Sağlık Bakanlığı bu oranı yüzde 95'in üzerine çıkarmayı hedefliyor. SGK tarafından başlatılan e-reçete sistemi, 1 Temmuz 2012 tarihinde uygulamaya alınmış, 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle de zorunlu hale getirilmişti.

EN ÇOK REÇETE YAZILAN İL TOKAT

Elektronik imzalı e-reçete yazılan en yüksek oranlı iller, yüzde 97 ile Tokat ve Bolu. Bu illeri yüzde 96 ile Yalova ile aydın, yüzde 95 ile Adana, Çorum ve Tunceli takip ediyor. En düşük oranlı il ise Erzurum oldu.

Erzurum'da yazılan reçetelerin yüzde 59'u elektronik imzalı e-reçetelerden oluşuyor. Diğer illere göre en düşük e-reçete yazılan iller, yüzde 65'ler oranıyla Malatya, Muş ve Mardin.

AİLE HEKİMLERİ DAHA ÇOK KULLANIYOR

E-dönüşüm çerçevesinde kağıt israfının ve sahte reçete'nin önüne geçilip vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla başlatılan e-reçete uygulamasını en çok aile hekimleri ve özel hastaneler kullanıyor.

Aile hekimlerinin elektronik ortamda yazdıkları reçetelerin oranı yüzde 97 iken, özel hastanelerde bu oran yüzde 90 dolayında gerçekleşiyor.