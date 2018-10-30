E-postalarımız yerli ve milli olmaktan uzak

Türkiye Bilişim Sektörü Derneği, 200 bin aktif e-posta kullanıcısıyla geniş çaplı bir araştırma yaptı. Türkiye'de e- posta kullanımında ne kadar yerli ve milli sunucuların tehcih edildiğini ortaya koyan araştırmada, kullanıcıların sadece yüzde 3.5'lik kısmının yerli sunucuları kullandığı tespit edildi. Yani araştırmaya göre, Türkiye yerli ve milli e-posta kullanımında sınıfta kaldı.

VATANDAŞ G-MAİL'İ TERCİH EDİYOR

TBSD, Türkiye'nin internet iletişiminde ne kadar yerli ve milli olduğuyla ilgili bir araştırma yaptı. Vatandaşların en çok tercih ettiği e-posta servisinin yüzde 57'8 ile Gmail olduğu ortaya çıkarken, onun yüzde 27,9 ile Hotmail ve yüzde 4.1 ile Yahoo.com takip etti. Yerli ve milli sunucuları ise sadece yüzde 3.5'luk kısmının tercih ettiği gözlemlendi.

TABLO KAMUDA DA DEĞİŞMEDİ

Araştırmada ortaya çıkan bir başka sonuç ise, kamu ve üniversitelerde kullanılan 40 bin 462 e-posta adresinin yüzde 68'sinin yabancı sitelerde barındırılması oldu.

ÜNİVERSİTELERİN SUNUCULARI RAĞBET GÖRMÜYOR

Kamu ve üniversitelerin yüzde 26'3'lük kesimi Türk sunucuları tercih ederken, yüzde 37'lik kısmı Gmail'i yüzde 24'4'lük kısım Hotmail'i kullanıyor. Üniversitelerin kendi sunucuları bulunmasına rağmen bu kadar fark ortaya çıkması şaşkınlık yarattı. Yetkililer böyle bir sonucun ortaya çıkmasının sebebini reklam ve pazarlamada yerli sunucuların yetersiz olması olarak yorumladı.