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E-Devlet'ten yeni hizmet Alo Fetva Hattı nedir, ne işe yarar?
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

E-Devlet'ten yeni hizmet Alo Fetva Hattı nedir, ne işe yarar?

Daha önce Diyanet'in bünyesinde hizmet veren Alo Fetva Hattı, yeni düzenlemeyle E-Devlet çatısı altında vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Vatandaşların en çok yararlandıkları hizmetlerden biri daha E-Devlet çatısı altına alındı. Daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Alo Fetva Hattı da E-Devlet hizmetleri arasındaki yerini aldı.

Son dönemde sözde ilahiyatçıların toplumun ayrışmasına neden olan yalan yanlış fetvaları hükümetin harekete geçmesine neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tepkisini çeken sözde ilahiyatçıların ardından gerçek din adamları olan Diyanet İşleri'ni göreve çağıran Erdoğan'ın vatandaşın dini konulardaki sorularının yanıtlanması için kurumsal bir yapı oluşturulmasını istemişti.

Konuyla ilgili çalışmaları yürüten Diyanet'ten sorumlu Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, il müftüleri ve ilahiyat fakülteleriyle bir araya gelerek, dini açıdan sahih bilginin iletişim kanallarından halka ulaşması için yapılması gerekenleri görüşmüştü. Toplantıların ardından, telefonla arayanlara fetva verilmesi döneminin kapandığını belirten Bozdağ, soruların yazılı olarak yanıtlanacağını açıklamıştı.

ALO FETVA HATTI NEDİR NASIL ÇALIŞIR?

Habertürk Gazetesi'nden Volkan Yanardağ'ın haberine göre bu gelişmeler sonrası, Alo Fetva hattı e-Devlet'e taşındı. Yeni eklenen “Dini Soru Sor” hizmeti, Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ile e-Devlet altyapısı üzerinden sunuluyor. “Dini Soru Sor” bölümüne tıklayanların karşısına, “Bu hizmeti kullanarak T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na sormuş olduğunuz tüm soruları listeleyebilir, dilerseniz ‘Yeni Soru Sor' düğmesine basarak yeni bir dini soru sorabilirsiniz” ifadesi çıkıyor.

Sayfadaki “Yeni Soru Sor” bölümüne tıklayanlar, “Kişi ve kurumları hedef alan, üçüncü şahısları ilgilendiren ve dini içerikli olmayan sorular cevaplandırılmayacaktır. Lütfen sorunuzu anlaşılır ve öz olarak belirtiniz. Soru metni her soru için 2 bin harf ile sınırlandırılmıştır” uyarısıyla karşılaşıyor.

 Daha sonra vatandaşlardan dini soru formunu doldurmaları isteniyor. Formda, ilköğretimden doktoraya kadar sıralanan eğitim durumundan birinin seçilmesi isteniyor. Cep telefonu ve elektronik posta adresinin verilmesinin zorunlu olduğu formda; adak ve yemin, ahlak, aile hayatı, inanç, hurafeler, dinler, dua ve zikir, hac, umre, Hz. Peygamber, kadınlara özel, Kuran-ı Kerim, kurban, mezhepler, miras ve vasiyet, namaz, oruç, sosyal hayat, taharet, tasavvuf, ticari hayat, tıp ve sağlık, vakıf, yiyecek ve içecekler, zekât ve sadaka gibi ana konulardan birisinin seçilmesi talep ediliyor. Daha sonra 2 bin karakterle sınırlandırılmış dini sorunun yöneltilmesi isteniyor.

 


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