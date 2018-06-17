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Dying Light 2 hikayesi ilk oyundan bağımsız olacak
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Dying Light 2 hikayesi ilk oyundan bağımsız olacak

2015 yılında piyasaya çıkan Dying Light'ın yeni oyunu Dying Light 2, ilk oyunun hikayesinden bağımsız olacak

E3 2018 fuarında duyurulan Dying Light 2 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Oyunun geliştiricisi olan Techland kreatif direktörü Adrian Ciszewski tarafından yapılan açıklamada, Dying Light 2'nin ana karakteri, hikayesi ve geçtiği bölge olarak ilk oyunla ilgili herhangi bir bağlantısı bulunmayacak. Bu demek oluyor ki Dying Light 2, bizlere yeni bir ana karakter ve yepyeni bir senaryo deneyimi sunacak.

Oyunun senaryosuna değinen Ciszewski, "Aynı evren, aynı virüs ancak Harran'daki salgından on beş yıl sonra geçiyor ve dünyanın farklı bir parçası, farklı karakterler, farklı hikaye ve ilk oyunla hikaye açısından bir bağlantısı yok." dedi

Üç yıldır geliştirildiği belirtilen yeni oyun için paylaşılan diğer bilgilerden bazıları: haritanın ilk oyundakine göre dört kat büyük olması, geliştirilmiş parkur ve dövüş sistemi, diyalog seçeneklerinin yer alması ve verilen kararların oyunun gidişatına etki edecek olması, Baldur's Gate, Fallout: New Vegas ve Torment: Tides of Numenera oyunlarında çalışmış yazar/hikaye anlatımı tasarımcısı Chris Avellone'un ve The Witcher 3'ün Bloody Baron görevinden sorumlu yazarların Dying Light 2 ekibine dahil olması.

2019 yılında PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak olan Dying Light 2'nin duyuru haberine buradan ulaşabilirsiniz.


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