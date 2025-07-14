Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, Dursunbey Anadolu İmamhatip Yatılı Okulu yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangına havadan 1 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile müdahale edilirken, karadan da çok sayıda ekip alevleri çevre yerleşimlere ulaşmadan kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının yeniden alevlenmemesi için çevre kontrol altına alınırken, zarar gören alanın tespitine yönelik çalışmalar başlatıldı.