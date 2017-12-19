Dursun Özbek'ten Fatih Terim iddialarına kaçamak yanıt

Galatasaray'da Igor Tudor'un görevine son veren Başkan Dursun Özbek, Tudor'un yerine getirilmesi planlanan Fatih Terim isminin yönetimde tartışmalara neden olması dolayısıyla erken seçim kararı alarak futbol kamuoyunu şok etti. Kararın ardından bugün düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıkan Başkan Özbek, Galatasaray'ın önündeki kritik süreci anlattı.

Camia olarak kenetlenmeliyiz ifadeleriyle söze başlayan Dursun Özbek, Galatasaray'ın menfaatleri konusu olduğunda görüş ayrılıklarının bir kenara bırakılması gerektiğini söyleyerek, tüm camiaya mesaj gönderdi. Neden erken seçime gidildiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Özbek, "Değerli Galatasaraylılar geçmiş dönemde toplanan imzalar Galatasaray tüzüğünde var. Dolayısıyla Galatasaray'ın yönetimi olarak erken seçimin tüzükte zaten belirtilmiş. Yönetim Kurulu olarak bugün erken seçim ihtiyacı hissettiğimiz için erken seçimi yapıyoruz." diye yanıtladı.

FATİH TERİM SORUSUNA KAÇAMAK YANIT

Basın mensuplarının ısrarlı Fatih Terim soruları karşısında zor anlar yaşayan Dursun Özbek, hoca arayışlarının devam ettiğini dile getirirken, "Fatih Terim Galatasaray'a dönecek mi?" sorusuna ise cevap vermeyi reddetti.