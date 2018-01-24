Dünyadaki volkanik hareketlilik korkutuyor

Japonya'da Kusatsu-Shirane Yanardağı'nın harekete geçmesi sonucunda meydana gelen çığda bir kişi hayatını kaybederken, Filipinler'de de Mayon Yanardağı lav ve kül püskürmeye devam etti.

Japonya'da bir kayak merkezinin yakınlarındaki Kusatsu-Shirane Yanardağı'nın patlaması sonucu bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Japonya'dan gelen haberlere göre Japon Meteoroloji Kurumu, Gunma bölgesinde yer alan 2 bin 171 metre yüksekliğindeki yanardağın yerel saatle 10.00 civarında patladığını açıkladı. Ayrıca açıklamada, kayak merkezinin yakınlarında eğitim sırasında çığ altında kalan 5 asker ve bir sivil kayakçının yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi. Volkanik taşların bir telesiyejin camını kırması sonucu içindeki 4 kişi yaralandı. Polis kaynakları, yaralanan 10 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı. Bu arada yaklaşık 80 kayakçı, kayak alanının tepesindeki telesiyej istasyonuna sığındı.

Filipinler'de de dün patlayan Mayon Yanardağı'nın lav ve kül püskürmeye devam ettiği ve bölgeden 40 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Yetkililer, yanardağda yakın zamanda şiddetli patlama meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Bütün bunların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyindeki Alaska eyaleti açıklarında da 7.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Alaska eyaletinde 7,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından verilen tsunami uyarısı kaldırıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saat ile 09.30 sıralarında yaşanan 7,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kodiak bölgesinin 278 kilometre güneydoğusu olduğunu duyurdu.