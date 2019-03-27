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Dünya Tiyatro Günü sahnelenecek 8 oyunla kutlanacak
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Yaşam - - Editör: Armoni BAYAR

Dünya Tiyatro Günü sahnelenecek 8 oyunla kutlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü ücretsiz sahnelenecek 8 oyunla kutlayacağını bildirdi.

İBB Şehir Tiyatroları'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tatlı Kaçık, Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde Söz Veriyorum, Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Felatun Bey ile Rakım Efendi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Can Yeleği, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Aşk Bir Zamanlar(Gazele), Ümraniye Sahnesi'nde Ocak'ta Bahar, Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Nora-Bir Bebek Evi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Amanvermez Avni adlı oyunlarımız bugün 20.30'da ücretsiz olarak sahne alacak" denildi.

 

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

 

"Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlayan Dünya Tiyatro Günü'nde, o tarihten beri her yıl ulusal ve uluslararası bildiriler sahnelerde okunuyor. Ülkemizde ise Dünya Tiyatro Günü ile ilgili ilk ulusal bildiriyi, Muhsin Ertuğrul yazmıştır. Bu yıl yayımlanan ulusal bildiriyi ise Prof. Dr. Hülya Nutku yazdı. Nutku, bildiride tiyatro sanatının birleştirici gücüne, sanatın yazara büyük bir sorumluluk yüklediğine, bölge tiyatrolarının yaygınlaştırılmasının önemine, sanatın ve sanatçının dünyayı güzelleştirdiğine vurgu yaptı. Ayrıca Atatürk'ün 'Sanat bir milletin kültür seviyesinin aynasıdır' sözünün anlamına da değindi.

 

Dünya Tiyatro Günü, bugün Türkiye'de tiyatro bölümlerinin, konservatuarların, özel ve devlet tiyatrolarının etkinlik ve gösterimleriyle kutlanacak."

 


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