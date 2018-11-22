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Dünya'nın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Dünya'nın en büyük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi tamamlayan dünyanın en büyük yüzen platformu 'Pioneering Spirit' İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki boru döşeme işlemi, dünyanın en büyük yüzen platformu 'Pioneering Spirit' tarafından tamamlandı. Katamaran tipi ikiz gövdeye, 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip dev gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Görevini tamamlayarak Karadeniz'den yola çıkan ve Marmara'ya doğru yol alan geminin geçişi için İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı. Dev Gemiye Boğaz'da 5 römorkör, 2 kıyı emniyet ve 1 sahil güvenlik botu eşlik etti. 


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