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Dünya’nın çikolatası bitiyor mu?
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Dünya’nın çikolatası bitiyor mu?

Yeni yılın ilk günlerinde,” İklim değişikliği sebebiyle 40 yıl içinde dünyada çikolata tükenebilir” demişti. Peki, bizi gerçekten çikolatasız bir gelecek mi bekliyor?

Yeni yılın ilk günlerinde,” İklim değişikliği sebebiyle 40 yıl içinde dünyada çikolata tükenebilir” demişti. Peki, bizi gerçekten çikolatasız bir gelecek mi bekliyor?

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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YÜZÜNDEN ÇİKOLATA TEHLİKEDE

Yeni yılda çikolata severler korkutucu bur haberle sarsıldılar: İklim değişikliği sebebiyle 40 içerisinde dünyada çikolata tükenebilir.

ÇİKOLATA STOKLARI ERİYEBİLİR

Bu haber sosyal medyada hızla yayıldı ve çikolata düşkünleri gelecekteki çikolata stokları için endişe duymaya başladılar. Haber üzerinde “ Gezegenimizi kurtarın. Çikolatalı olan bir tek o” yazılı tişört ve kupalar dört yanı sardı.

GELECEKTE ÇİKOLATA OLMAYACAK MI?

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Peki, bizi gerçekten çikolatasız bir gelecek mi bekliyor? Bilim insanları bu soruya “hayır” diyor.

HABERİN HİKAYESİ

Çikolatanın 40 yıl içerisinde tükeneceği haberi ilk olarak Business İnsider'da çıktı. Buradaki makalede çikolatanın kaynağı olan kakao bitkisinin “Daha yüksek sıcaklıklar ve kuru havalar sebebiyle 2050 senesi kadar erken bir tarihte tükenmeye mahkum “ olduğu tahminine yer verilmişti.

Makalede ayrıca Kalifornia Üniversitesi, Berkeley'den bilim insanlarının çikolata üreticisi Mars ile “Hasadı kurtarmak için çok geç olmadan” işbirliği yaptığı da yazılmıştı.


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