Dünya liderleri Fransa'da bir araya geldi

Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren anlaşmanın imzalanmasının ardından 100 yıl geçti. Ateşkes Anlaşması'nın 100. yılı nedeniyle Paris'te düzenlenen törene katılan liderler barışın 100. yılında samimi görüntüler verdi. Macron'un davetlisi olarak eşi Emine Erdoğan ile katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile kısa süre sohbet etti.

Paris'teki Orsay Müzesi'nde gerçekleştirilen davete liderler eşleriyle birlikte katıldı. Davete devlet liderlerinin yanı sıra uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri de katıldı.

ERDOĞAN İLE MACRON YAN YANA OTURDU

Verilen akşam yemeğinde ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın teması dikkat çekti. Macron ile yan yana oturan Erdoğan, Trump ile de kısa süre sohbet etti. İkili arasındaki görüşmenin detayları paylaşılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic ile de bir süre sohbet etti.

Yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri ile de bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemek öncesi görüştüğü liderler arasında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegovic de yer aldı.

