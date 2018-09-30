Düğün hazırlığı yapan genç balkondan düşerek hayatını kaybetti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde düğün hazırlığı yapa Veli Kalkan isimli genç, balkondan düşerek hayatını kaybetti. Düğününe sadece 2 gün kala talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybeden genç adam sevdiklerinin gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kalkan ailesinin evi düğün evi olacak iken, cenaze evi oldu. Veli Kanlkan isimli genç düğününe sadece 2 gün kala Şahinbey ilçesi Kolejtepe Mahallesi'ndeki evinin 8. katındaki balkonundan düştü. Cep telefonuyla konuşurken dengesini kaybeden talihsiz genç, damatlık yerine kefen giydi.

Kına gecesi için Veli Kalkan'ın evine gelen akrabalar ve davetliler acı haberle sarsılırken Kalkan ailesinin evlerinin önündeki gelin arabası görenlerin yüreğini yaktı.

Cenaze törenine katılan Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, "Gerçekten çok acı bir olay bugün düğünü olacaktı. Mutlu bir gününde cenaze törenine katılmak gerçekten elem verici bir şey. Allah ailesine ve bizlere sabır versin. Allah rahmet eylesin" dedi.





