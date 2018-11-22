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Düğün CD'si içinden uyuşturucu çıktı
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Düğün CD'si içinden uyuşturucu çıktı

İstanbul'a yurt dışından gönderilen posta ve kargo ile gönderilen düğün CD'si, bebek seti, oyuncak ayı ve çorba poşeti içerisinden uyuşturucu çıktı.

Habertürk'te yer alan habere göre İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, ABD, Çin, Arjantin ve Hollanda'nın aralarında bulunduğu 20 ülkeden gönderilen posta gönderilerini yakın izlemeye aldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de yardımıyla risk analiz değerlendirilmesine alınan şüpheli posta gönderileri açıldı. İlk bakışta düğün CD'si, bebek seti, oyuncak ayı ve çorba poşeti gibi görünen posta gönderilerinin içerisinde uyuşturucu ele geçirildi.

İçerisinde uyuşturucu olduğu tespit edilmesinin ardından gümrük muhafaza ekipleri posta memuru gibi alıcıların kapılarını çaldı. Posta alıcıları, kargoların kendilerine ait olduğunu belirten evraklara imza attıktan sonra suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

EN ÇOK SİPARİŞ BİTCOİN İLE VERİLMİŞ 

Yapılan araştırma sonucu  yurtdışından gelen uyuşturucuların en çok dijital para Bitcoin ve kredi kartı ile sipariş edildiği ortaya çıktı. Yurtdışından kargo ile uyuşturucu siparişi veren 154 kişi hakkında da adli tahkikat yapıldı.


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