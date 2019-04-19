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Dramatik, duygu dolu bir film GRETA
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Dramatik, duygu dolu bir film GRETA

Bu hafta vizyona giren duygu dolu bir film GRETA, Metroda bulunan bir çanta'nın sahibine ulaşma süreci ve ortaya çıkan birbirinden ilginç romantik bağlantılar seyirciye güzel anlar yaşatacak.

Bu hafta vizyona giren duygu dolu bir film Greta. Metroda bulunan bir çanta'nın sahibine ulaşma süreci ve ortaya çıkan birbirinden ilginç romantik bağlantılar seyirciye güzel anlar yaşatacak.

ACI DOLU BİR YALNIZLIK

Tatlı ve nazik genç bir kadın olan Frances, metroda bulduğu çantayı gerçek sahibine götürmek için bir dakika bile düşünmez. Çantanın sahibi ise Greta'dır, Klasik müzik aşığı ve acı dolu bir yalnızlık taşıyan, egzantrik, Fransız bir piyano öğretmeni. Yakın bir zamanda annesini kaybetmiş olan Frances, dul Greta'ya kısa bir sürede yakınlaşır ve ikisi hızlı bir şekilde arkadaş olurlar.

YÖNETMEN NEİL JORDAN

Oscar ödülle yönetmen NEil Jordan'ın bu gerilim filmi, Greta'nın başlangıçta annelik cazibesinin yok olmaya başlaması ve Frances'in, Greta'nın hayatının hiç de söylediği gibi olmadığını fark etmesiyle birlikte giderek daha rahatsız edici bir hal alır.

GRETA

Tür: Drama
Oyuncular: Chloe Grace Moretz, İsabelle Hupper, Maika Monroe, Colm Feore, Stephen Rea
Yönetmen: Neil Jordan
Senaryo: Neil Jordan, RayWright
Yapımcı: Sidney Kimmel, John Penotti, James Flynn, Lawrence Bender, Karen Richards Moretz ve Huppert, Maika, Monroe, Colm Feore, Stephen Rea'ya eşlik ediyor. Neil Jordan, Ray Wright ile birlikte senaryosunu yazdığı filmin yönetmenliğini de üstleniyor.
Yapımcılar: Sidney Kimmel, John Penotti, James Flynn, Lawrence Bender, Karen Richards iken, filmin distribütörlüğü ise Universal Pictures gerçekleştiriyor.


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